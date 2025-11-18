Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

ओटीपी व एपीके फाइल के जरिए ठगी का खतरा: एसआइआर प्रक्रिया को लेकर साइबर पुलिस ने जारी एडवाइजरी

मतदाता सूची के इस विशेष पुनरीक्षण कार्य के दौरान ठग फोन करके ओटीपी पूछने तथा नकली एपीके फाइल डाउनलोड कराकर लोगों को छल रहे हैं। अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि एसआइआर फॉर्म भरते समय अपना मोबाइल नंबर देना पूरी तरह सुरक्षित होता है, लेकिन किसी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी बताना गंभीर जोखिम है।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Nov 18, 2025

cyber fraud

साइबर पुलिस ने जारी एडवाइजरी

साइबर अपराध प्रकोष्ठ ने नागरिकों को सावधान करते हुए कहा है कि हाल ही में एसआइआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) फॉर्म के नाम पर धोखाधड़ी की कई घटनाएं सामने आई हैं। मतदाता सूची के इस विशेष पुनरीक्षण कार्य के दौरान ठग फोन करके ओटीपी पूछने तथा नकली एपीके फाइल डाउनलोड कराकर लोगों को छल रहे हैं। अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि एसआइआर फॉर्म भरते समय अपना मोबाइल नंबर देना पूरी तरह सुरक्षित होता है, लेकिन किसी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी बताना गंभीर जोखिम है।

धोखाधड़ी के प्रमुख तरीके

-एसआइआर फॉर्म के नाम पर फर्जी फोन कर ओटीपी पूछा जा रहा है।

-एसआइआर एपीके नाम से नकली मोबाइल एप डलवाई जा रही है।

- सरकारी नाम और प्रतीक चिह्न का उपयोग कर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है।

क्या करें और क्या न करें

1. ओटीपी किसी भी व्यक्ति को न बताएं, चाहे वह स्वयं को किसी सरकारी कार्यालय का कर्मचारी ही क्यों न बताए।

2. संदेहास्पद फोन आने पर स्पष्ट उत्तर दें, मैं इस विषय में केवल अपने बीएलओ या संबंधित कार्यालय से ही बात करूंगा।3. यदि फोन करने वाला दबाव बनाए, धमकी दे या बार-बार ओटीपी पूछे, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें।4. किसी भी प्रकार की एसआइआर एपीके या संदिग्ध एप डाउनलोड/स्थापित न करें।

5. कोई भी सरकारी संस्था फोन, व्हाट्सऐप, संदेश या किसी एप के माध्यम से ओटीपी, बैंक विवरण, पासवर्ड आदि नहीं पूछती।

नकली एप से होने वाले खतरे

मोबाइल में सहेजे संपर्क, चित्र, संदेश और बैंक संबंधी जानकारी चोरी हो सकती है। संदेश पढ़कर बैंक खाते से धनराशि निकाली जा सकती है। सोशल मीडिया, ई-मेल और यूपीआई एप के पासवर्ड चुरा लिये जाते हैं। मोबाइल में वायरस या हानिकारक सॉफ्टवेयर डाला जा सकता है।यहां करें शिकायत

भोपाल साइबर अपराध सहायता नंबर: 9479990636

राष्ट्रीय साइबर सहायता नंबर: 1930

ऑनलाइन : साइबर क्राइम की वेबसाइट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Nov 2025 10:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / ओटीपी व एपीके फाइल के जरिए ठगी का खतरा: एसआइआर प्रक्रिया को लेकर साइबर पुलिस ने जारी एडवाइजरी

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एक साल पहले 42 में ही खरीद-बिक्री रोकी, बाकी पर जिम्मेदारों की मेहबानी, आज तक नहीं की कार्रवाई

illegal coloney
छतरपुर

युवाओं में नशे की लत छुड़ाने में मददगार हो रहा ओएसटी केंद्र, 200 लोगों को किया नशा मुक्त

ost center
छतरपुर

एंटीबायोटिक्स, एंटीएलर्जिक, एंटीडोट्स की कमी से जूझ रहा जिला अस्पताल, मरीजों को लानी पड़ रही बाहर से दवा

medicine
छतरपुर

एमपी में बेटे के जन्म की खुशी मना रहे पिता के साथ हादसा, दो उंगलियां कटीं

chhatarpur
छतरपुर

गंभीर मरीजों के लिए चलता-फिरता मिनी आईसीयू ठप

ambulance
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.