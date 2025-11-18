ओटीपी व एपीके फाइल के जरिए ठगी का खतरा: एसआइआर प्रक्रिया को लेकर साइबर पुलिस ने जारी एडवाइजरी

साइबर अपराध प्रकोष्ठ ने नागरिकों को सावधान करते हुए कहा है कि हाल ही में एसआइआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) फॉर्म के नाम पर धोखाधड़ी की कई घटनाएं सामने आई हैं। मतदाता सूची के इस विशेष पुनरीक्षण कार्य के दौरान ठग फोन करके ओटीपी पूछने तथा नकली एपीके फाइल डाउनलोड कराकर लोगों को छल रहे हैं। अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि एसआइआर फॉर्म भरते समय अपना मोबाइल नंबर देना पूरी तरह सुरक्षित होता है, लेकिन किसी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी बताना गंभीर जोखिम है।