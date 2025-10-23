अब तक डीन, टीचिंग स्टाफ व कर्मचारियों की नहीं हो पाई नियुक्ति, अगले साल भी एडमिशन के लिए करना होगा इंतजार

कॉलेज संचालन की सबसे बड़ी जरूरत डीन की नियुक्ति अब तक नहीं हो सकी है। शुरुआती चरण में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर के डीन को अस्थायी रूप से छतरपुर मेडिकल कॉलेज का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, लेकिन कुछ महीनों बाद यह चार्ज वापस ले लिया गया। तब से लेकर अब तक कॉलेज के लिए नियमित डीन की नियुक्ति का मामला शासन स्तर पर लंबित है। मेडिकल कॉलेज को संचालित करने के लिए कुल 1200 कर्मचारियों की नियुक्ति आवश्यक है, जिनमें 155 टीचिंग स्टाफ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर शामिल हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल, क्लेरिकल और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती भी जरूरी है। बिना डीन और फैकल्टी के न तो कॉलेज संचालन संभव है और न ही एमसीआई की अनुमति मिल सकेगी।