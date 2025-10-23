Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

अब तक डीन, टीचिंग स्टाफ व कर्मचारियों की नहीं हो पाई नियुक्ति, अगले साल भी एडमिशन के लिए करना होगा इंतजार

कॉलेज के लिए नियमित डीन की नियुक्ति का मामला शासन स्तर पर लंबित है। मेडिकल कॉलेज को संचालित करने के लिए कुल 1200 कर्मचारियों की नियुक्ति आवश्यक है, जिनमें 155 टीचिंग स्टाफ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर शामिल हैं।

3 min read

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Oct 23, 2025

medical college

मेडिकल कॉलेज ऐसा दिखेगा

लंबे इंतजार के बाद भी छतरपुर मेडिकल कॉलेज की तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। निर्माण कार्य में लगातार हो रही देरी और अब तक डीन की नियुक्ति न होने से 2025 में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के एडमिशन की संभावना बेहद कम हो गई है। शासन द्वारा कॉलेज निर्माण के लिए तय लक्ष्य 2024 तक का था, लेकिन काम दो साल पीछे खिसक चुका है। हालांकि अब निर्माण कार्य 75 फीसदी पूरा कर लिया गया है, लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति पाने के लिए जरूरी स्टाफ की नियुक्ति भी शुरू नहीं हो सकी है। ऐसे में बुंदेलखंड के इस मेडिकल कॉलेज का संचालन अभी अधर में लटका हुआ है।

निर्माण इस साल हो जाएगा पूरा

छतरपुर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य अब तक पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया है। दो बार टेंडर रद्द होने के बाद अंतत: गुजरात की कंपनी जेपी इंफ्रा को 247 करोड़ रुपए की लागत से कॉलेज निर्माण का ठेका दिया गया है। पहले यह काम 216 करोड़ की लागत से होना था, लेकिन लगातार देरी और महंगाई के चलते लागत बढकऱ लगभग 247.12 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है।कॉलेज परिसर 35 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है, जिसमें 13 भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें मुख्य कॉलेज बिल्डिंग, हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर, खेल परिसर और अस्पताल से जुड़ी कई इमारतें शामिल हैं। जिनका निर्माण इस साल पूरा हो जाएगा।

डीन की नियुक्ति अब तक अटकी

कॉलेज संचालन की सबसे बड़ी जरूरत डीन की नियुक्ति अब तक नहीं हो सकी है। शुरुआती चरण में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर के डीन को अस्थायी रूप से छतरपुर मेडिकल कॉलेज का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, लेकिन कुछ महीनों बाद यह चार्ज वापस ले लिया गया। तब से लेकर अब तक कॉलेज के लिए नियमित डीन की नियुक्ति का मामला शासन स्तर पर लंबित है। मेडिकल कॉलेज को संचालित करने के लिए कुल 1200 कर्मचारियों की नियुक्ति आवश्यक है, जिनमें 155 टीचिंग स्टाफ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर शामिल हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल, क्लेरिकल और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती भी जरूरी है। बिना डीन और फैकल्टी के न तो कॉलेज संचालन संभव है और न ही एमसीआई की अनुमति मिल सकेगी।

कैंपस में ये लेंगे आकार

मुख्य कॉलेज भवन और शिक्षण ब्लॉक

गल्र्स और ब्वॉयज हॉस्टल

रेजिडेंट डॉक्टर और इंटन्र्स हॉस्टल

प्रोफेसर क्वार्टर व स्टाफ कॉलोनी

स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स और कमर्शियल सेंटर

फायर सेफ्टी सिस्टम और सोलर लाइटिंग नेटवर्क

नेचुरल वेंटिलेशन और पर्यावरण अनुकूल डिजाइन

19 विभागों से होगी शुरुआत

शासन को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार, कॉलेज का संचालन शुरू होने पर 19 विभागों में एमबीबीएस छात्रों की पढ़ाई कराई जाएगी। इनमें ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पाथोलॉजी (ब्लड बैंक सहित), माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स, साइकियाट्री, डर्मेटोलॉजी, टीबी एंड रेस्पिरेटरी डिजीज, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, रेडियोडायग्नोसिस, रेडियोथेरेपी, और ऑप्थाल्मोलॉजी शामिल है। इन विभागों के शुरू होने से जिले में रेडियोथेरेपी, पीडियाट्रिक सर्जरी, त्वचा रोग और फोरेंसिक जांच जैसी उन्नत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अब तक इन बीमारियों के मरीजों को ग्वालियर, झांसी या भोपाल रेफर किया जाता था। कॉलेज के साथ एक हाइटेक ब्लड बैंक और आधुनिक लैब्स की स्थापना भी प्रस्तावित है।

अनुमति के लिए स्टाफ जरूरी

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) किसी भी नए मेडिकल कॉलेज को अनुमति तभी देती है, जब वहां पर्याप्त शिक्षण स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो। छतरपुर मेडिकल कॉलेज के मामले में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। ऐसे में 2026 के एडमिशन सीजन में कॉलेज खुलने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है।

छतरपुर को अब भी इंतजार

बुंदेलखंड के इस अंचल में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर जनता में बड़ी उम्मीदें हैं। यह कॉलेज खुलने पर न केवल चिकित्सा शिक्षा में नई संभावनाएं खोलेगा, बल्कि जिले को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेंगी। हालांकि, फिलहाल निर्माण और प्रशासनिक विलंब ने इस योजना को दो साल पीछे धकेल दिया है।

फैक्ट फाइल

लागत (पहले)- 216 करोड़

वर्तमान लागत- 247.12 करोड़

कैंपस क्षेत्रफल- 35 एकड़

भवनों की संख्या- 13

प्रवेश सीटें (पहला सत्र)- 100

टीचिंग स्टाफ आवश्यक- 155

कुल कर्मचारी आवश्यक- 1200

निर्माण एजेंसी- जेपी इंफ्रा (गुजरात)

संबंधित खबरें

villagers meeting

ऐतिहासिक निर्णय: लोधी राजपूत समाज ने शराबबंदी लागू की, शराब बेचने पर 11000 का जुर्माना, पीने पर 5100 रुपए का दंड

Chhatarpur News

नगर परिषद CMO ने भाजपा नेता के घर में डलवाया कचरा, वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल

pollution

48 घंटे में बदल गई आबोहवा, आतिशबाजी से शहर की वायु प्रदूषित, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्तर तक बढ़ा एक्यूआई

patakha

दीपावली का दिखा उल्लास, 3 करोड़ के पटाखे फोड़े, 4 करोड़ की बिकी मिठाई, दीपों से जगमगा उठा शहर

young man in Chhatarpur commits suicide due to grief over his brother's death

मृत भाई को भगवान से वापस लाने की बात कहकर युवक ने की खुदकुशी, वीडियो में बोला- हम लोग जल्दी लौटेंगे

पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि, वीरता और त्याग को किया याद

car showroom owner

इंदौर के बड़े उद्योगपति एवं कांग्रेस नेता का निधन

Vande Bharat Express will connect half a dozen major cities

एमपी को एक और वंदेभारत की सौगात, आधा दर्जन बड़े शहरों को जोड़ेगी ट्रेन

318 crore rupees gift for Ladli Behna in MP on Bhai Dooj

Ladli Behna Yojana – एमपी की लाड़ली बहनों को 318 करोड़ की सौगात, बैंक खातों में आएगी भाईदूज की भेंट

इनका कहना है

मेडिकल कॉलेज को समय से शुरू कराने के प्रयास जारी है। निर्माण में तेजी लाई गई हैं। मैंने खुद निरीक्षण भी किया है। नियुक्ति, मान्यता के संदर्भ में पत्राचार किया जा रहा है।

पार्थ जैसवाल, कलेक्टर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 10:44 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / अब तक डीन, टीचिंग स्टाफ व कर्मचारियों की नहीं हो पाई नियुक्ति, अगले साल भी एडमिशन के लिए करना होगा इंतजार

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ऐतिहासिक निर्णय: लोधी राजपूत समाज ने शराबबंदी लागू की, शराब बेचने पर 11000 का जुर्माना, पीने पर 5100 रुपए का दंड

villagers meeting
छतरपुर

नगर परिषद CMO ने भाजपा नेता के घर में डलवाया कचरा, वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल

Chhatarpur News
छतरपुर

48 घंटे में बदल गई आबोहवा, आतिशबाजी से शहर की वायु प्रदूषित, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्तर तक बढ़ा एक्यूआई

pollution
छतरपुर

दीपावली का दिखा उल्लास, 3 करोड़ के पटाखे फोड़े, 4 करोड़ की बिकी मिठाई, दीपों से जगमगा उठा शहर

patakha
छतरपुर

मृत भाई को भगवान से वापस लाने की बात कहकर युवक ने की खुदकुशी, वीडियो में बोला- हम लोग जल्दी लौटेंगे

young man in Chhatarpur commits suicide due to grief over his brother's death
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.