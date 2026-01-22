बड़ामलहरा और नौगांव में अल्ट्रासाउंड की सुविधा होने के बावजूद जिला अस्पताल कर रहे रेफर

सीएमएचओ डॉ. आरपी गुप्ता ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि इन क्षेत्रों से मरीजों को जिला अस्पताल क्यों भेजा जा रहा है, इसकी जांच की जाएगी। अस्पताल स्टाफ और डॉक्टरों का कहना है कि लगातार बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को तुरंत ठोस कदम उठाने होंगे। अल्ट्रासाउंड कक्ष की व्यवस्था सुधारने, स्थानीय स्तर पर सुविधाओं का बेहतर उपयोग करने और मरीजों को अनावश्यक रेफरल से बचाने की जरूरत है। जब तक संसाधन नहीं बढ़ाए जाते और व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती, तब तक महिलाओं को इसी तरह घंटों इंतजार और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।