22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

बड़ामलहरा और नौगांव में अल्ट्रासाउंड की सुविधा होने के बावजूद जिला अस्पताल कर रहे रेफर

जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए महिलाओं को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर ग्रामीण इलाकों से आने वाली महिलाओं के लिए यह प्रक्रिया बेहद थकाऊ और समय लेने वाली बन गई है। सुबह-सुबह टोकन लेने से लेकर जांच और रिपोर्ट मिलने तक तीन से चार घंटे का इंतजार आम [&hellip;]

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Jan 22, 2026

ultrasound

अपनी बारी के इंतजार में मरीज

जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए महिलाओं को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर ग्रामीण इलाकों से आने वाली महिलाओं के लिए यह प्रक्रिया बेहद थकाऊ और समय लेने वाली बन गई है। सुबह-सुबह टोकन लेने से लेकर जांच और रिपोर्ट मिलने तक तीन से चार घंटे का इंतजार आम बात हो गई है। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब रिपोर्ट मिलने के बाद डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते और मरीजों को दोबारा जिला अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

बड़ामलहरा और नौगांव से रेफरल बना समस्या की जड़

हैरानी की बात यह है कि बड़ामलहरा और नौगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अल्ट्रासाउंड मशीनें उपलब्ध हैं, इसके बावजूद वहां से बड़ी संख्या में महिलाओं को जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। इन क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के कारण जिला अस्पताल पर अतिरिक्त भार बढ़ गया है। स्थानीय स्तर पर सुविधा होने के बाद भी मरीजों को जिला अस्पताल भेजने का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, जिससे व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

सुबह से लाइन, दोपहर तक इंतजार

अल्ट्रासाउंड कराने पहुंची महिलाओं का कहना है कि उन्हें सुबह 8 बजे से टोकन के लिए लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। इसके बाद अल्ट्रासाउंड कक्ष के बाहर भी भीड़ रहती है और जांच के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। रामनगर निवासी सविता बाई ने बताया कि अल्ट्रासाउंड कराने में दो दिन लग गए, जबकि यह काम एक ही दिन में हो सकता था।

दूर-दराज से आने वाली महिलाओं की दुश्वारी

ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं के लिए यह स्थिति और भी कठिन हो जाती है। नौगांव से आई प्रमिला यादव ने बताया कि सुबह 9 बजे लाइन में लगी थीं, लेकिन नंबर दोपहर 12 बजे आया। वहीं सटई की मुन्नी अहिरवार ने कहा कि सुबह 8 बजे आने के बावजूद उनका अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाया। रोजाना की इस अव्यवस्था के चलते महिलाओं के बीच विवाद की स्थिति भी बन जाती है। अल्ट्रासाउंड कक्ष के बाहर लंबी कतारें लगती हैं और बैठने की पर्याप्त व्यवस्था न होने से महिलाओं को खड़े रहना पड़ता है।

अव्यवस्थित अल्ट्रासाउंड कक्ष

जिला अस्पताल का अल्ट्रासाउंड कक्ष भी अव्यवस्थाओं से घिरा हुआ है। कक्ष संकरा है, बैठने के लिए कुर्सियां बेहद कम हैं और मरीजों को इधर-उधर भटकना पड़ता है। बड़ामलहरा और नौगांव जैसे स्थानों पर मशीनें होने के बावजूद मरीजों को जिला अस्पताल रेफर करना प्रशासन की गंभीर लापरवाही को उजागर करता है।

अफसर बोले- जांच कराएंगे

सीएमएचओ डॉ. आरपी गुप्ता ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि इन क्षेत्रों से मरीजों को जिला अस्पताल क्यों भेजा जा रहा है, इसकी जांच की जाएगी। अस्पताल स्टाफ और डॉक्टरों का कहना है कि लगातार बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को तुरंत ठोस कदम उठाने होंगे। अल्ट्रासाउंड कक्ष की व्यवस्था सुधारने, स्थानीय स्तर पर सुविधाओं का बेहतर उपयोग करने और मरीजों को अनावश्यक रेफरल से बचाने की जरूरत है। जब तक संसाधन नहीं बढ़ाए जाते और व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती, तब तक महिलाओं को इसी तरह घंटों इंतजार और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Jan 2026 10:52 am

Published on:

22 Jan 2026 10:50 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / बड़ामलहरा और नौगांव में अल्ट्रासाउंड की सुविधा होने के बावजूद जिला अस्पताल कर रहे रेफर

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दस्तावेजों की शर्तों में उलझा मताधिकार, रोजाना 400 प्रकरणों की सुनवाई फिर भी राहत नहीं

sir
छतरपुर

खेती में मौसम का अलर्ट: बढ़ते तापमान से रबी फसलों में फूल झडऩे और उपज घटने का खतरा

crop
छतरपुर

छतरपुर की सडक़ों पर नियमों की हत्या: खटारा और अनफिट बसों को फिटनेस प्रमाणपत्र देकर यात्रियों की जान से खुला खिलवाड़

bus
छतरपुर

तीन दिन का समय, स्लीपर बसों की एआइएस मानक जांच नहीं कराई तो परमिट और फिटनेस पर रोक

rto ofice
छतरपुर

विरासत वन: पेड़-पौधों और जैव विविधता से जुड़े रहस्य बच्चे जान सकेंगे, क्यूआर कोड से मिलेगी जानकारी

virasat van
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.