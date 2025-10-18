धनतेरस आज, सराफा, ऑटोमोबाइल और बर्तन बाजार में होगी धन वर्षा

सोना खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बीआईएस हॉलमार्क जरूर देखें, जिससे सोने की शुद्धता की पुष्टि होती है। इसमें बीआईएस निशान, कैरेट (22 कैरेट, 24 कैरेट आदि), ज्वेलर कोड, जांच केंद्र कोड और एचयूआईडी नंबर होता है। 24 कैरेट सोना निवेश के लिए उपयुक्त होता है, जबकि 22 कैरेट गहनों के लिए सही रहता है। खरीदते समय बनाने का खर्च और बर्बादी (वेस्टेज) स्पष्ट रूप से पूछें क्योंकि ये कीमत बढ़ाते हैं। हमेशा पक्की रसीद लें, जिसमें वजन, कैरेट, कर और हॉलमार्क का विवरण दर्ज हो। खरीदने से पहले दिन का सोने का भाव जांच लें और वापसी या बदलने की नीति समझ लें। निवेश के लिए हॉलमार्क वाले सिक्के या बिस्कुट खरीदें, क्योंकि इनमें बनाने का खर्च नहीं लगता। बिना रसीद या हॉलमार्क के सोना खरीदने से बचें। इन बातों से आप शुद्ध सोना खरीदते समय ठगी और नुकसान से बच सकते हैं।