छतरपुर

धीरेंद्र शास्त्री की तबियत फिर बिगड़ी, अचानक जमीन पर लेटे; सांस लेने में तकलीफ

Dhirendra Shastri: सनातन एकता पदयात्रा के दौरान मथुरा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री तबियत फिर बिगड़ गई।

Google source verification

छतरपुर

image

Himanshu Singh

Nov 14, 2025

pandit dhirendra shastri

Dhirendra Shastri: इंटरनेशनल कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री इन दिनों सनातन एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं। आज मथुरा में यात्रा का आठवां दिन है। बागेश्वर बाबा की तबियत शुक्रवार को फिर बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी, साथ ही बुखार भी है। वह यात्रा के दौरान चलते-चलते अचानक सड़क पर लेट गए।

दरअसल, यात्रा में आज यूपी के बाहूबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया शामिल हुए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि नंगे पाव चलने की वजह बाबा की तबीयत बिगड़ी है। महाराज जी का संदेश एकदम स्पष्ट है। आज हिंदू बाहुल्य होने के बाद भी हिंदुओं की दुर्दशा है। क्योंकि हिंदू बंटे हुए हैं। जात-पात की करो विदाई। हम सब हिंदू भाई-भाई। इसी बीच यात्रा में महाकुंभ में वायरल हुईं हर्षा रिछारिया भी पहुंची।

16 किलोमीटर की पदयात्रा

शुक्रवार को 16 किलोमीटर की पदयात्रा चलेगी। इसमें हजारों लोग शामिल हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद धीरेंद्र शास्त्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनकी सुरक्षा का जिम्मा अनुज चौधरी संभाल रहे हैं।

पढ़े-लिखे डॉक्टर भी बम फोड़ते

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि पढ़े-लिखे डॉक्टर भी बम फोड़ते हैं। बताइए, उस डॉक्टर को क्या कमी है? पैसा भी खूब था, 8 एकड़ जमीन थी, बंगला था। फिर भी वह क्या कर रहा है? क्योंकि उनकी तालीम यानी शिक्षा नीति में लिखा है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो 72 हूरों के पास जाओगे।

इधर, डॉक्टरों का कहना है कि महाराज जी तबियत कुछ दूर चलते ही बिगड़ जा रही है। वह दवा भी नहीं खा रहे हैं। उन्हें 100 फारेन हाइट फीवर है। साथ ही सांस लेने में परेशानी और फेफड़े में धूल जम गई है। हमने उन्हें मास्क लगाने की सलाह दी, मगर उन्होंने मना कर दिया।

संबंधित विषय:

mp news

Updated on:

14 Nov 2025 02:11 pm

Published on:

14 Nov 2025 02:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / धीरेंद्र शास्त्री की तबियत फिर बिगड़ी, अचानक जमीन पर लेटे; सांस लेने में तकलीफ

