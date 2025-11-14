धीरेंद्र शास्त्री की तबियत फिर बिगड़ी, अचानक जमीन पर लेटे; सांस लेने में तकलीफ

Dhirendra Shastri: इंटरनेशनल कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री इन दिनों सनातन एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं। आज मथुरा में यात्रा का आठवां दिन है। बागेश्वर बाबा की तबियत शुक्रवार को फिर बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी, साथ ही बुखार भी है। वह यात्रा के दौरान चलते-चलते अचानक सड़क पर लेट गए।



दरअसल, यात्रा में आज यूपी के बाहूबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया शामिल हुए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि नंगे पाव चलने की वजह बाबा की तबीयत बिगड़ी है। महाराज जी का संदेश एकदम स्पष्ट है। आज हिंदू बाहुल्य होने के बाद भी हिंदुओं की दुर्दशा है। क्योंकि हिंदू बंटे हुए हैं। जात-पात की करो विदाई। हम सब हिंदू भाई-भाई। इसी बीच यात्रा में महाकुंभ में वायरल हुईं हर्षा रिछारिया भी पहुंची।