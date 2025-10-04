Patrika LogoSwitch to English

छतरपुर

भाजपा में कलह… पूर्व विधायक ने तुगलक से की इस दिग्गज नेता की तुलना, यहां गरमाई सियासत

MP BJP: बुंदेलखंड में भाजपा नेताओं के बीच अंतर्कलहः खुलकर सामने आई। शुक्रवार को छतरपुर की बिजावर सीट से विधायक रहे भाजपा नेता पुष्पेंद्र नाथ पाठक ने भाजपा के दिग्गज नेता की तुलना मुहम्मद बिन तुगल से कर दी।

2 min read

छतरपुर

image

Avantika Pandey

Oct 04, 2025

MP BJP

MP BJP

MP BJP: बुंदेलखंड में भाजपा(MP BJP) नेताओं के बीच अंतर्कलहः खुलकर सामने आई। शुक्रवार को छतरपुर की बिजावर सीट से विधायक रहे भाजपा नेता पुष्पेंद्र नाथ पाठक ने खजुराहो सांसद वीडी शर्मा की तुलना तुगलक से कर दी। वीडी के प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल का जिक्र करते हुए उनके जन्मदिन पर पाठक ने कुछ इस अंदाज में शुभकामनाएं दी, कि चर्चा भोपाल तक हुई। पाठक ने शुभकामनाएं देते हुए वीडी की तुलना मुहम्मद बिन तुगलक से करते हुए लिखा कि उन्होंने छतरपुर में सुल्तान बनने के बाद चमड़े के सिक्के चलवा दिए। साथ ही लंबित समस्याओं पर चिंता व्यक्त की।

कचरा कियाः पाठक

पूर्व विधायक पाठक ने कहा, उन्हें बधाई के साथ सलाह भी दी है। संगठन का मामला है तो हमें ही कहना होगा। तुगलक से तुलना इसलिए किया, क्योंकि उनके कार्यकाल में संगठन का कचरा हो गया। करीबियों को उपकृत किया।

अच्छे मित्र हैं: वीडी

खजुराहों से सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा(VD Sharma) ने पाठक के बयान पर कहा, वो मेरे पारिवारिक और अच्छे मित्र है। समय-समय पर वह संगठन को सलाह देते रहते हैं। उनकी सलाह पर जरूर अमल किया जाएगा।

सागर में फिर गोविंद-भूपेंद्र आमने-सामने

जैसीनगर का नाम बदलने की घोषणा के बाद अब मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह की चुटकी ली। दशहरा पर एक कार्यक्रम में मंत्री राजपूत ने भूपेंद्र का नाम लिए बिना क्षेत्रीय भाषा में हमला बोला। कहा- अपने कार्यकाल में उन्होंने एक पुलिया तक नहीं बनाई। मामले में भूपेंद्र ने फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

भोपाल

04 Oct 2025 09:11 am

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

अब नहीं होंगे Online fraud ! लॉन्च हो गया 'रियल-टाइम' अलर्ट सिस्टम

फोटो सोर्स: पत्रिका
छतरपुर

छतरपुर में जमीन कारोबारी के घर ईडी का छापा, जमीन खरीद मामले में जांच जारी

chhatarpur news
छतरपुर

बागेश्वर धाम पर महत्वपूर्ण वीआईपी और वीवीआईपी से मुलाकात बंद, गुरु सन्यासी बाबा की आज्ञा का पालन करेंगे महाराज

dhirendra krishna sastri
छतरपुर

339 गांवों में नल जल योजना के लिए खोदी गई सडक़ें, नहीं किया रेस्टोरेशन, बदहाल सडक़ों से ग्रामीण परेशान

sadak
छतरपुर

धीरेंद्र शास्त्री को संन्यासी बाबा ने लगाई फटकार, अब VIP-VVIP से नहीं करेंगे मुलाकात

dhirendra shastri
छतरपुर
