भाजपा में कलह… पूर्व विधायक ने तुगलक से की इस दिग्गज नेता की तुलना, यहां गरमाई सियासत

MP BJP
MP BJP: बुंदेलखंड में भाजपा(MP BJP) नेताओं के बीच अंतर्कलहः खुलकर सामने आई। शुक्रवार को छतरपुर की बिजावर सीट से विधायक रहे भाजपा नेता पुष्पेंद्र नाथ पाठक ने खजुराहो सांसद वीडी शर्मा की तुलना तुगलक से कर दी। वीडी के प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल का जिक्र करते हुए उनके जन्मदिन पर पाठक ने कुछ इस अंदाज में शुभकामनाएं दी, कि चर्चा भोपाल तक हुई। पाठक ने शुभकामनाएं देते हुए वीडी की तुलना मुहम्मद बिन तुगलक से करते हुए लिखा कि उन्होंने छतरपुर में सुल्तान बनने के बाद चमड़े के सिक्के चलवा दिए। साथ ही लंबित समस्याओं पर चिंता व्यक्त की।
पूर्व विधायक पाठक ने कहा, उन्हें बधाई के साथ सलाह भी दी है। संगठन का मामला है तो हमें ही कहना होगा। तुगलक से तुलना इसलिए किया, क्योंकि उनके कार्यकाल में संगठन का कचरा हो गया। करीबियों को उपकृत किया।
खजुराहों से सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा(VD Sharma) ने पाठक के बयान पर कहा, वो मेरे पारिवारिक और अच्छे मित्र है। समय-समय पर वह संगठन को सलाह देते रहते हैं। उनकी सलाह पर जरूर अमल किया जाएगा।
जैसीनगर का नाम बदलने की घोषणा के बाद अब मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह की चुटकी ली। दशहरा पर एक कार्यक्रम में मंत्री राजपूत ने भूपेंद्र का नाम लिए बिना क्षेत्रीय भाषा में हमला बोला। कहा- अपने कार्यकाल में उन्होंने एक पुलिया तक नहीं बनाई। मामले में भूपेंद्र ने फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
बड़ी खबरेंView All
छतरपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग