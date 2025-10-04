भाजपा में कलह… पूर्व विधायक ने तुगलक से की इस दिग्गज नेता की तुलना, यहां गरमाई सियासत

MP BJP: बुंदेलखंड में भाजपा(MP BJP) नेताओं के बीच अंतर्कलहः खुलकर सामने आई। शुक्रवार को छतरपुर की बिजावर सीट से विधायक रहे भाजपा नेता पुष्पेंद्र नाथ पाठक ने खजुराहो सांसद वीडी शर्मा की तुलना तुगलक से कर दी। वीडी के प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल का जिक्र करते हुए उनके जन्मदिन पर पाठक ने कुछ इस अंदाज में शुभकामनाएं दी, कि चर्चा भोपाल तक हुई। पाठक ने शुभकामनाएं देते हुए वीडी की तुलना मुहम्मद बिन तुगलक से करते हुए लिखा कि उन्होंने छतरपुर में सुल्तान बनने के बाद चमड़े के सिक्के चलवा दिए। साथ ही लंबित समस्याओं पर चिंता व्यक्त की।