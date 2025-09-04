डोलोमाइट प्रोस्पेक्टिंग लीज शुरू, खनिज उद्योग से रोजगार और जिले के विकास की उम्मीदें बढ़ीं

जिले में खनिज उद्योग को लेकर एक नई पहल शुरू हो गई है। बड़ामलहरा क्षेत्र में 18 हेक्टेयर के डोलोमाइट प्रोस्पेक्टिंग लीज से उत्खनन शुरू हो गया है। यह कदम न केवल जिले के खनिज उद्योग को मजबूती देगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर और जिले के विकास के लिए राजस्व का नया स्रोत भी तैयार करेगा। डोलोमाइट मुख्य रूप से इस्पात उद्योग में उपयोग होता है, इसके अलावा इसे उर्वरक, सीसा, मिश्र धातु और शीशा निर्माण में भी इस्तेमाल किया जाता है। जिले में अभी प्रोस्पेक्टिंग लीज (पीएल) जारी हुई है। इसके बाद क्वेरी लीज (क्यूएल) जारी होने पर बड़े पैमाने पर उत्खनन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे जिले के लोगों को सीधे और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे।