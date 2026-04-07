हर वार्ड को मिलेंगे 25-25 लाख, बिछेगा नालियों का जाल, बनेंगी नई पानी की टंकियां

बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति चौरसिया और विधायक ललिता यादव की मौजूदगी में शहर के सभी 40 वार्डों के लिए विकास का खाका तैयार किया गया। बजट के मुख्य प्रावधानों के अनुसार, वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 40 तक, प्रत्येक वार्ड में आरसीसी नाली निर्माण, पेवर्स ब्लॉक और खेल मैदानों (स्पोर्ट्स एरेना) के लिए 25-25 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इससे शहर की जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान होने की उम्मीद है।