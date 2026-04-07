करणी सेना प्रमुख बोले, विधायक की चाकरी कर रही खाकी, 7 दिन में एफआइआर नहीं तो प्रशासन भुगतेगा अंजाम

सोमवार को मृतक सुरेंद्र सिंह के घर पहुंचे करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह ने पीड़ित परिवार की व्यथा सुनी और उनकी बूढ़ी मां के आंसू देख प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने मौके से ही पुलिस अधिकारियों को फोन लगाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। अनुराग प्रताप ने कहा, यह बेहद शर्मनाक है कि जब पीड़ित परिवार चीख-चीखकर विधायक पुत्र का नाम ले रहा है, तो पुलिस एफआइआर दर्ज करने के बजाय मामले को दबाने में लगी है। प्रशासन डराने-धमकाने का काम बंद करे। उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि 7 दिनों के भीतर हत्या का मामला दर्ज कर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो करणी सेना पूरे जिले में उग्र आंदोलन और चक्काजाम करेगी।

