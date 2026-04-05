एमपी में भाजपा विधायक के बेटे पर हत्या की साजिश का आरोप, पुलिस कस्टडी में युवक की मौत

सरानी गांव के रहने वाले 45 वर्षीय युवक सुरेन्द्र सिंह की शनिवार रात इलाज के लिए ग्वालियर ले जाते वक्त रास्ते में हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने शहर में उबाल पैदा कर दिया है। मृतक की मां भानकुंवर और पत्नी ज्योति ने आरोप लगाया है कि सरपंच बृजगोपाल शिवहरे ने सुरेंद्र को फोन कर विधायक के घर बुलाया था। वहां गांव के ही रियाज खान ने पहले सुरेन्द्र को शराब पिलाई और फिर सुरेन्द्र को कोतवाली थाने ले जाया गया। वहां से पुलिस सुरेन्द्र को विधायक ललिता यादव के बेटे मोनू यादव के घर ले गई। पत्नी ज्योति के मुताबिक दोपहर 3 बजे सुरेन्द्र के विधायक के घर में होने की पुष्टि रियाज खान ने की है। मृतक की माँ का कहना है कि एक महीने पहले मोनू यादव के साथ सुरेंद्र का विवाद हुआ था, जिसे इस वारदात की मुख्य वजह माना जा रहा है।