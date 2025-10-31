छतरपुर जिले में मौसम में बदलाव का असर: गुरुवार को पूरे दिन हुई रिमझिम बारिश

तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर सक्रिय चक्रवातीय तूफान मोंथा के कमजोर होकर गहरे अवदाब में परिवर्तित होने से प्रदेशभर में नमी का स्तर बढ़ गया है। इसके साथ ही पूर्वी विदर्भ और दक्षिण छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर बना निम्न दबाव क्षेत्र मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। इन दोनों प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं और बारिश की स्थिति बनी हुई है।वहीं, दक्षिण हरियाणा और राजस्थान के ऊपर भी ऊपरी हवा का एक चक्रवातीय परिसंचरण सक्रिय है, जिससे ठंडी हवाएं उत्तर से मध्य भारत की ओर बढ़ रही हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, 3 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा, जिससे प्रदेश में हल्की ठंड बढ़ सकती है।