छतरपुर

बिजली के खंभे गायब, मंजूरी के बाद भी नहीं डाली सीसी रोड, नालियों के गंदे पानी से वार्ड के तीन सौ परिवार परेशान

शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नपा रोज अपने दावे पेश कर रहा है, लेकिन धरातल पर शहर के वार्डों की सच्चाई कुछ और है। कई ऐसे वार्ड हैं जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है

छतरपुर

Dharmendra Singh

Sep 10, 2025

ward 19
वार्ड 19 में नहीं सडक़

शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नपा रोज अपने दावे पेश कर रहा है, लेकिन धरातल पर शहर के वार्डों की सच्चाई कुछ और है। कई ऐसे वार्ड हैं जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और लोग अपनी बुनियादी जरुरतों के लिए परेशान हैं। मंडी के पीछे वार्ड-19 में लोगों का जीवन हलाकान है। वार्ड में न तो बिजली है और न ही पानी। सडक़ न होने से कीचड़ में से लोगों की आवाजाही है। वहीं मंजूरी के बाद भी सडक़ निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। नालियों की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। पत्रिका ने वार्ड में जाकर जायजा लिया तो वहां की तस्वीरें सामने आईं।

तस्वीर-1सडक़ गायब

वार्ड-19 में पिछले वर्ष नगर पालिका द्वारा सात सौ मीटर की सडक़ मंजूर की गई थी, लेकिन अभी तक सडक़ का निर्माण नहीं हो पाया है। लोग कीचड़ के बीच में से आने जाने को मजबूर हैं। पार्षद से कई बार शिकायत करने के बाद अभी तक रोड निर्माण का हल नहीं निकल सका।

तस्वीर-2 बिजली न होने से वार्ड में अंधेरा

वार्ड में तीन सौ परिवार रहते हैं, लेकिन यहां अभी तक बिजली की आपूर्ति का कोई साधन नहीं है। वार्ड में बिजली के पोल भी नहीं लगाए गए हैं। वहीं लोग पांच सौ मीटर दूर से बिजली के नंगे तार डाले हुए हैं। घरों की छत पर यह तार किसी दिन हादसा बन सकता है। कई परिवारों में तो बिजली है ही नहीं। वार्ड के हालात मुश्किल दौर में हैं।

तस्वीर-3 घरों में जा रहा दूषित जल

वार्ड में नाली के पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। वार्ड के अंदर से ही रेलवे ब्रिज की ओर जाने वाला नाला निकला है। जिसका दूषित जल घरों के अंदर जा रहा है। लोगों का कहना है कि बारिश में दूषिज जल से बीमारियों का खतरा बना रहता है।

यह बोले रहवासी

बिजली की व्यवस्था न होने से रात को काफी दिक्कतें हो रही हैं। अस्थायी कनेक्शन लिए हुए हैं। पांच सौ मीटर दूर से बिजली की व्यवस्था करनी पड़ रही है।

शंकर यादव,रहवासी

पार्षद से कइ्र बार शिकायत कर चुके हैं। वे हमारे वार्ड में देखने भी नहीं आते। नपा में बिजली और पानी की व्यवस्था के लिए आवेदन कर चुका हूं। कोई

सुनवाई नहीं हो रही।

महेश साहू

नाली का पानी घरों में जाता है जिससे बीमारियों का खतरा बना रहता है। वहीं अभी तक पाइपलाइन भी वार्ड में नहीं डाली गई। वार्ड में हम लोगों का जीवन हलाकान है।

रामदयाल अहिरवार

मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। जन प्रतिनिधि सुन नहीं रहे हैं। सडक़, बिजली, पानी के अभाव में हमारा वार्ड है। नगर पालिका भी हमारी ओर ध्यान नहीं दे रही।

गोविंद यादव

इनका कहना है

वार्ड में विकास करने के लिए नपा से कई बार कह चुका हूं। सडक़ का निर्माण किया गया था, लेकिन वहां के कुछ रहवासियों ने विरोध किया जिससे अभी कार्य रुका है। जल्द ही रसडक़ का निर्माण होना हैं।

शिव सिंह यादव, पार्षद, वार्ड-19

Published on:

10 Sept 2025 10:33 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / बिजली के खंभे गायब, मंजूरी के बाद भी नहीं डाली सीसी रोड, नालियों के गंदे पानी से वार्ड के तीन सौ परिवार परेशान

