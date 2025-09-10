बिजली के खंभे गायब, मंजूरी के बाद भी नहीं डाली सीसी रोड, नालियों के गंदे पानी से वार्ड के तीन सौ परिवार परेशान

शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नपा रोज अपने दावे पेश कर रहा है, लेकिन धरातल पर शहर के वार्डों की सच्चाई कुछ और है। कई ऐसे वार्ड हैं जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और लोग अपनी बुनियादी जरुरतों के लिए परेशान हैं। मंडी के पीछे वार्ड-19 में लोगों का जीवन हलाकान है। वार्ड में न तो बिजली है और न ही पानी। सडक़ न होने से कीचड़ में से लोगों की आवाजाही है। वहीं मंजूरी के बाद भी सडक़ निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। नालियों की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। पत्रिका ने वार्ड में जाकर जायजा लिया तो वहां की तस्वीरें सामने आईं।