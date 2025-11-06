सात साल बाद भी नहीं मिला उड़द का भुगतान, इसलिए भावांतर पर भरोसा नहीं जता रहे किसान, जो आ रहे वे गिरदावरी में उलझे

ग्राम सिंहपुर के किसान शैलेंद्र तिवारी कहते हैं 2017-18 में उड़द खरीदी में भावांतर का पैसा असली किसानों तक नहीं पहुंचा। व्यापारी और मंडी कर्मचारियों की मिलीभगत से भुगतान हड़प लिया गया। जांच रिपोर्टों में यह भी सामने आया कि उस वर्ष 45 हजार किसानों के नाम पर फर्जी खरीदी दर्ज की गई थी, जिनमें कई ऐसे थे जिन्होंने उड़द की खेती ही नहीं की थी। कई किसानों की खरीदी दमोह, सागर, पन्ना और इंदौर तक दिखाई गई, जबकि योजना का लाभ छतरपुर जिले से उठा लिया गया। यह पूरा खेल रसूखदारों की मिलीभगत से रचा गया और बाद में मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।