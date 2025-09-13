Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

छतरपुर

सिम पोर्ट कराने और कियोस्क से पैसे निकालने आए लोगों के आधार व अंगूठे से सक्रिय करते थे फर्जी सिम, 13 पर केस, 11 गिरफ्तार

टीम ने थाना कोतवाली, ईशानगर, गढ़ीमलहरा, महाराजपुर और लवकुशनगर क्षेत्रों में जाकर सिम विक्रेताओं के रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच की। जांच के दौरान 13 पीओएस धारकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, आईटी अधिनियम और दूरसंचार अधिनियम की धाराओं में अपराध दर्ज किए गए।

छतरपुर

Dharmendra Singh

Sep 13, 2025

press confrance
अभियान की जानकारी देती पुलिस

पुलिस ने जिले में फर्जी सिम रैकेट का खुलासा किया है। ऑपरेशन फास्ट (फर्जी-सक्रिय-सिम-समाप्ति) के तहत अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

ऑपरेशन फास्ट के तहत हुई कार्रवाई

ऑपरेशन फास्ट के अंतर्गत फर्जी सिम जिनका उपयोग साइबर धोखाधड़ी में किया जा रहा था, के सिम जारीकर्ता, पीओएस धारक और एजेंटों की पहचान के लिए 15 सदस्यीय विशेष टीम गठित की गई थी। टीम ने थाना कोतवाली, ईशानगर, गढ़ीमलहरा, महाराजपुर और लवकुशनगर क्षेत्रों में जाकर सिम विक्रेताओं के रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच की। जांच के दौरान 13 पीओएस धारकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, आईटी अधिनियम और दूरसंचार अधिनियम की धाराओं में अपराध दर्ज किए गए। इनमें से अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।फर्जी सिम सक्रिय करते थे आरोपीआरोपी अपनी दुकानों पर सिम पोर्ट कराने आए ग्राहकों और बैंक खाते से पैसे निकालने आए लोगों के अंगूठे के निशान और आधार कार्ड लेकर फर्जी सिम सक्रिय करते थे। पूछताछ में यह जानकारी मिली कि फर्जी सिमों का उपयोग अन्य राज्यों में कर साइबर ठगी की जाती थी। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

1. सुंदर रैकवार, ईशानगर

2. मनोज कुशवाहा, गौरारी

3. गनपत प्रजापति, मनकारी

4. गौरव चौरासिया, गढ़ी मलहरा

5. गोलू चौरासिया, गढ़ी मलहरा

6. अमित चौरसिया, गढ़ी मलहरा

7. कालीचरन कुशवाहा, घेरन पुरवा

8. संगीता कुशवाहा, रतनपारा

9. मुकेश पटेल, बसंतपुर

10. अभिषेक पाठक, परसनिया

11. जीतेन्द्र कुमार त्रिपाठी, परसनिया

पुलिस ने की अपील

मोबाइल सिम केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही लें। सिम खरीदते समय, पोर्ट कराते समय और पीओएस से पैसे निकालते समय सावधानी बरतें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दें। अपने आधार कार्ड पर कितनी सिम जारी हुई हैं, यह जानकारी संचारसाथी बेवसाइट से प्राप्त कर सकते हैं और जो सिम इस्तेमाल नहीं हो रही, उन्हें बंद करवा सकते हैं।

इस कार्रवाई में शामिल पुलिस अधिकारी

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री विदिता और एसडीओपी नौगांव अमित मेश्राम के मार्गदर्शन में निरीक्षक जितेंद्र वर्मा, निरीक्षक प्रशांत सेन, उप निरीक्षक नेहा सिंह गुर्जर, प्रभारी साइबर सेल, उप निरीक्षक विदु विश्वास, उप निरीक्षक किशोर पटेल, सहायक उप निरीक्षक सोहन सैयम, प्रधान आरक्षक किशोर, प्रधान आरक्षक संदीप तोमर सहित अन्य आरक्षक और कर्मचारी सक्रिय रूप से शामिल रहे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 10:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / सिम पोर्ट कराने और कियोस्क से पैसे निकालने आए लोगों के आधार व अंगूठे से सक्रिय करते थे फर्जी सिम, 13 पर केस, 11 गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.