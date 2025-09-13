सिम पोर्ट कराने और कियोस्क से पैसे निकालने आए लोगों के आधार व अंगूठे से सक्रिय करते थे फर्जी सिम, 13 पर केस, 11 गिरफ्तार

ऑपरेशन फास्ट के अंतर्गत फर्जी सिम जिनका उपयोग साइबर धोखाधड़ी में किया जा रहा था, के सिम जारीकर्ता, पीओएस धारक और एजेंटों की पहचान के लिए 15 सदस्यीय विशेष टीम गठित की गई थी। टीम ने थाना कोतवाली, ईशानगर, गढ़ीमलहरा, महाराजपुर और लवकुशनगर क्षेत्रों में जाकर सिम विक्रेताओं के रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच की। जांच के दौरान 13 पीओएस धारकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, आईटी अधिनियम और दूरसंचार अधिनियम की धाराओं में अपराध दर्ज किए गए। इनमें से अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।फर्जी सिम सक्रिय करते थे आरोपीआरोपी अपनी दुकानों पर सिम पोर्ट कराने आए ग्राहकों और बैंक खाते से पैसे निकालने आए लोगों के अंगूठे के निशान और आधार कार्ड लेकर फर्जी सिम सक्रिय करते थे। पूछताछ में यह जानकारी मिली कि फर्जी सिमों का उपयोग अन्य राज्यों में कर साइबर ठगी की जाती थी। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा।