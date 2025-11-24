कृषि तकनीक में नवाचार करके सफलता की इबारत लिख रहे जिले के कृषक, बड़ा रहे उत्पादन

छतरपुर. कोई भी फसल हो खरीफ या रबी किसानों को किसी न किसी हाल में नुकसान उठाना पड़ता है। जहां खरीफ में अत्यधिक वृष्टि परेशानी बनती है तो वहीं रबी में तुषार जैसी समस्याओं से किसान टूट जाता है। बुंदेलखंड में परंपरागत खेती का चलन होने से किसानों ने दूसरी दिशा में बहुत कम प्रयास किया है, लेकिन अब नौगांव का कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को राह दिखा रहा है और कृषि के चलन में नवाचार करके तकनीक विकसित कर रहा है जिससे किसानों को फायदा हुआ है।