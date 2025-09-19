खाद न मिलने से सड़क पर उतरे किसान, 2 किमी लंबा जाम, महिलाओं समेत सैकड़ों लोग धरने पर

रबी की फसल को लेकर दिए जा रहे खाद में अनियमितताएं शुरू हो गई हैं। पर्याप्त स्टॉक होने के बाद भी किसानों को दो-दो दिन तक खाद नहीं मिल पा रहा। इससे नाराज होकर गुरुवार को सैकड़ों किसान पुराने रीवा ग्वालियर नेशनल हाइवे पर इफको बाजार के सामने सड़क पर उतर आए और चक्काजाम कर दिया। इफको बाजार में रबी फसल के लिए खाद वितरित किया जा रहा है, लेकिन तय समय से दो दिन देर से खाद मिलने और अनुपयोगी खाद देने पर किसानों ने विरोध जताया।
किसानों का आरोप है कि डीएपी की बोरी नहीं दी जा रही, उसकी जगह 600 रुपए कीमत वाली दो बोतलें और एनपीके दिया जा रहा है, जो गुणवत्ताहीन है। किसानों के प्रदर्शन से ट्रांसपोर्ट नगर में करीब 2 किमी लंबा जाम लग गया। लगभग डेढ़ घंटे तक प्रदर्शन जारी रहा। पुलिस बल तैनात रहा। बाद में तहसीलदार और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचे और शीघ्र खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया, तब जाकर किसानों ने आंदोलन खत्म किया।
इफको बाजार में हालात अनियंत्रित बने हुए हैं। सैकड़ों किसान खाद के लिए पहुंच रहे हैं। गुरुवार को भारी भीड़ के बावजूद कई किसानों को टोकन मिलने के बाद भी खाद नहीं मिला।
प्रदर्शन के चलते नौगांव रोड पर दो किमी लंबा जाम लग गया। यात्री बसें, ट्रक और कामकाजी लोग घंटों फंसे रहे। स्कूल बसें भी जाम में अटकी रहीं।
डीएपी की जगह एनपीकेकिसानों का कहना है कि उन्हें जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। डीएपी की जगह एनपीके दिया जा रहा है और अनुपयोगी खाद जबरन थमाया जा रहा है।
मैं बुधवार सुबह 6 बजे से लाइन में हूं। रात में नंबर न आने से खाद नहीं मिला। गुरुवार को नए किसानों को पहले खाद दे दिया गया। केंद्र में अनियमितता है।
आनंद मिश्रा, पठापुर
टोकन दिए गए लेकिन उनका फायदा नहीं। परिचित लोगों को बिना टोकन खाद दिया जा रहा है। यह नाइंसाफी है।
रामप्रसाद कुशवाहा, पठापुर
बीते दिन से लाइन में हूं। डीएपी की जगह एनपीके दिया जा रहा है। कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं।
नाथूराम अहिरवार, बगौता
सुबह से कामकाज छोड़कर लाइन में हैं। टोकन मिलने के बाद भी खाद नहीं मिला। मजबूरन प्रदर्शन करना पड़ा।
पार्वती अहिरवार, हमा
कुछ किसानों द्वारा बेवजह प्रदर्शन किया जा रहा है। जो खाद उपलब्ध है वही दिया जा रहा है। बाकी सोसायटी में उपलब्ध है।अखिल राठौर, एसडीएम
केंद्र में पर्याप्त मात्रा में खाद है। 1600 बोरी डीएपी उपलब्ध है। टोकन के आधार पर वितरण किया जा रहा है।
रवीश सिंह, उप संचालक कृषि
लाभार्थियों की संख्या ज्यादा है। विलंब न हो इसलिए पुलिस प्रशासन लगाया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में वितरण हो रहा है।
अरुण कुमार सोनी, सीएसपी