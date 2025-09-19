Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

छतरपुर

खाद न मिलने से सड़क पर उतरे किसान, 2 किमी लंबा जाम, महिलाओं समेत सैकड़ों लोग धरने पर

गुरुवार को सैकड़ों किसान पुराने रीवा ग्वालियर नेशनल हाइवे पर इफको बाजार के सामने सड़क पर उतर आए और चक्काजाम कर दिया।

छतरपुर

Dharmendra Singh

Sep 19, 2025

farmers
खाद के लिए उमड़े किसान

रबी की फसल को लेकर दिए जा रहे खाद में अनियमितताएं शुरू हो गई हैं। पर्याप्त स्टॉक होने के बाद भी किसानों को दो-दो दिन तक खाद नहीं मिल पा रहा। इससे नाराज होकर गुरुवार को सैकड़ों किसान पुराने रीवा ग्वालियर नेशनल हाइवे पर इफको बाजार के सामने सड़क पर उतर आए और चक्काजाम कर दिया। इफको बाजार में रबी फसल के लिए खाद वितरित किया जा रहा है, लेकिन तय समय से दो दिन देर से खाद मिलने और अनुपयोगी खाद देने पर किसानों ने विरोध जताया।

किसानों का आरोप है कि डीएपी की बोरी नहीं दी जा रही, उसकी जगह 600 रुपए कीमत वाली दो बोतलें और एनपीके दिया जा रहा है, जो गुणवत्ताहीन है। किसानों के प्रदर्शन से ट्रांसपोर्ट नगर में करीब 2 किमी लंबा जाम लग गया। लगभग डेढ़ घंटे तक प्रदर्शन जारी रहा। पुलिस बल तैनात रहा। बाद में तहसीलदार और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचे और शीघ्र खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया, तब जाकर किसानों ने आंदोलन खत्म किया।

चौबीस घंटे बाद भी निराश किसान

इफको बाजार में हालात अनियंत्रित बने हुए हैं। सैकड़ों किसान खाद के लिए पहुंच रहे हैं। गुरुवार को भारी भीड़ के बावजूद कई किसानों को टोकन मिलने के बाद भी खाद नहीं मिला।

जाम में फंसे लोग

प्रदर्शन के चलते नौगांव रोड पर दो किमी लंबा जाम लग गया। यात्री बसें, ट्रक और कामकाजी लोग घंटों फंसे रहे। स्कूल बसें भी जाम में अटकी रहीं।

डीएपी की जगह एनपीकेकिसानों का कहना है कि उन्हें जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। डीएपी की जगह एनपीके दिया जा रहा है और अनुपयोगी खाद जबरन थमाया जा रहा है।

किसानों की पीड़ा

मैं बुधवार सुबह 6 बजे से लाइन में हूं। रात में नंबर न आने से खाद नहीं मिला। गुरुवार को नए किसानों को पहले खाद दे दिया गया। केंद्र में अनियमितता है।

आनंद मिश्रा, पठापुर

टोकन दिए गए लेकिन उनका फायदा नहीं। परिचित लोगों को बिना टोकन खाद दिया जा रहा है। यह नाइंसाफी है।

रामप्रसाद कुशवाहा, पठापुर

बीते दिन से लाइन में हूं। डीएपी की जगह एनपीके दिया जा रहा है। कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं।

नाथूराम अहिरवार, बगौता

सुबह से कामकाज छोड़कर लाइन में हैं। टोकन मिलने के बाद भी खाद नहीं मिला। मजबूरन प्रदर्शन करना पड़ा।

पार्वती अहिरवार, हमा

प्रशासन का पक्ष

कुछ किसानों द्वारा बेवजह प्रदर्शन किया जा रहा है। जो खाद उपलब्ध है वही दिया जा रहा है। बाकी सोसायटी में उपलब्ध है।अखिल राठौर, एसडीएम

केंद्र में पर्याप्त मात्रा में खाद है। 1600 बोरी डीएपी उपलब्ध है। टोकन के आधार पर वितरण किया जा रहा है।

रवीश सिंह, उप संचालक कृषि

लाभार्थियों की संख्या ज्यादा है। विलंब न हो इसलिए पुलिस प्रशासन लगाया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में वितरण हो रहा है।

अरुण कुमार सोनी, सीएसपी

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Sept 2025 10:36 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / खाद न मिलने से सड़क पर उतरे किसान, 2 किमी लंबा जाम, महिलाओं समेत सैकड़ों लोग धरने पर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.