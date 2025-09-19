खाद न मिलने से सड़क पर उतरे किसान, 2 किमी लंबा जाम, महिलाओं समेत सैकड़ों लोग धरने पर

रबी की फसल को लेकर दिए जा रहे खाद में अनियमितताएं शुरू हो गई हैं। पर्याप्त स्टॉक होने के बाद भी किसानों को दो-दो दिन तक खाद नहीं मिल पा रहा। इससे नाराज होकर गुरुवार को सैकड़ों किसान पुराने रीवा ग्वालियर नेशनल हाइवे पर इफको बाजार के सामने सड़क पर उतर आए और चक्काजाम कर दिया। इफको बाजार में रबी फसल के लिए खाद वितरित किया जा रहा है, लेकिन तय समय से दो दिन देर से खाद मिलने और अनुपयोगी खाद देने पर किसानों ने विरोध जताया।