कड़ाके की ठंड की चपेट में एमपी का ये शहर, 1 डिग्री पहुंचा पारा, जमने लगी बर्फ

कड़ाके की ठंड की चपेट में एमपी का ये शहर (Photo Source- patrika Input)
Severe Cold Wave : इन दिनों मध्य प्रदेश कड़ाके की ठंड, शीतलहर और कोहरे की चपेट में है। इसी बीच खबर सामने आई है कि, सूबे के छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाले नौगांव में सबसे अधिक ठंड पड़ रही है। सोमवार को यहां न्यूनतम तापमान 1.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जिसके बाद ये इलाका प्रदेश के सबसे ठंडे क्षेत्र के रूप में दर्ज हुआ है। क्षेत्र के हालात इतने भयावह हैं कि, यहां सीवियर कोल्ड-डे की स्थिति में बनी हुई है। वहीं, खजुराहो में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
मौसम केंद्र खजुराहो के प्रभारी आरएस परिहार के अनुसार, हिमालय क्षेत्र में हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में साफ नजर आने लगा है। उत्तर-पूर्वी शीत हवाओं के कारण बुंदेलखंड अंचल में ठंड तेजी से बढ़ गई है, जिससे रात के समय कड़ाके की सर्दी महसूस हो रही है।
तेज ठंड के चलते लोग अलाव के आसपास सिमटे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं, देर रात और सुबह के समय घना कोहरा छाने से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। ठंड और कोहरे के कारण वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ने की संभावना जताई है।
