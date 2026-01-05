कड़ाके की ठंड की चपेट में एमपी का ये शहर, 1 डिग्री पहुंचा पारा, जमने लगी बर्फ

Severe Cold Wave : इन दिनों मध्य प्रदेश कड़ाके की ठंड, शीतलहर और कोहरे की चपेट में है। इसी बीच खबर सामने आई है कि, सूबे के छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाले नौगांव में सबसे अधिक ठंड पड़ रही है। सोमवार को यहां न्यूनतम तापमान 1.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जिसके बाद ये इलाका प्रदेश के सबसे ठंडे क्षेत्र के रूप में दर्ज हुआ है। क्षेत्र के हालात इतने भयावह हैं कि, यहां सीवियर कोल्ड-डे की स्थिति में बनी हुई है। वहीं, खजुराहो में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।