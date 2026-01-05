घने कोहरे के कारण पेड़ में जा घुसी यात्री बस, कई यात्री घायल

कोहरे के कारण बकस्वाहा में यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त (Photo Soure- Patrika Input)
Passenger Bus Crash :मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बकस्वाहा इलाके में छाए घने कोहरे के चलते एक यात्री बस सड़क हादसे का शिकार हो गई है। ये हादसा बकस्वाहा के लालघाटी इलाके के पास हुआ है, जहां ओरछा ट्रांसपोर्ट कंपनी की यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे में बस में सवार करीब 7 यात्री घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई।
जानकारी के अनुसार, यात्री बस टीकमगढ़ से जबलपुर अपने निर्धारित मार्ग पर जा रही थी। सुबह के समय घना कोहरा होने के कारण सामने का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी दौरान बस चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिससे बस लालघाटी के पास पेड़ से टकरा गई। टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
घटना की सूचना मिलते ही बकस्वाहा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस की सहायता से बक्सवाहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां सभी का उपचार जारी है। राहत की बात यह रही कि, इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और घायलों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है।
