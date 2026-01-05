5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

catch_icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

घने कोहरे के कारण पेड़ में जा घुसी यात्री बस, कई यात्री घायल

Passenger Bus Crash : घने कोहरे के कारण जिले के बक्सवाहा में यात्री बस हादसे का शिकार हो गई। लाल घाटी इलाके के पास यात्री बस अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में 7 यात्री घायल हुए।

less than 1 minute read
Google source verification

छतरपुर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 05, 2026

Passenger Bus Crash

कोहरे के कारण बकस्वाहा में यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त (Photo Soure- Patrika Input)

Passenger Bus Crash :मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बकस्वाहा इलाके में छाए घने कोहरे के चलते एक यात्री बस सड़क हादसे का शिकार हो गई है। ये हादसा बकस्वाहा के लालघाटी इलाके के पास हुआ है, जहां ओरछा ट्रांसपोर्ट कंपनी की यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे में बस में सवार करीब 7 यात्री घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई।

जानकारी के अनुसार, यात्री बस टीकमगढ़ से जबलपुर अपने निर्धारित मार्ग पर जा रही थी। सुबह के समय घना कोहरा होने के कारण सामने का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी दौरान बस चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिससे बस लालघाटी के पास पेड़ से टकरा गई। टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही बकस्वाहा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस की सहायता से बक्सवाहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां सभी का उपचार जारी है। राहत की बात यह रही कि, इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और घायलों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Jan 2026 01:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / घने कोहरे के कारण पेड़ में जा घुसी यात्री बस, कई यात्री घायल

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कड़ाके की ठंड की चपेट में एमपी का ये शहर, 1 डिग्री पहुंचा पारा, जमने लगी बर्फ

Severe Cold Wave
छतरपुर

5 महीने में 69 की मौत, वजह खौफनाक…

MP News Superstition horrific Death cases
छतरपुर

अंधविश्वास: झाड़फूंक और टोने -टोटके के चक्कर में छतरपुर जिला, एक साल में 150 लोगों की गईं जान

jhaadfunk
छतरपुर

बुंदेलखंड की दो चरम जलवायु प्रयोगशालाएं: नौगांव और खजुराहो, जहां सर्दी भी तीखी और गर्मी भी बेहिसाब

cold weather
छतरपुर

बस स्टैंड पर दो घंटे तक पड़ा रहा शव, गुजरते रहे लोग

chhatarpur
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.