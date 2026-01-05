घने कोहरे के कारण पेड़ में जा घुसी यात्री बस, कई यात्री घायल

Passenger Bus Crash :मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बकस्वाहा इलाके में छाए घने कोहरे के चलते एक यात्री बस सड़क हादसे का शिकार हो गई है। ये हादसा बकस्वाहा के लालघाटी इलाके के पास हुआ है, जहां ओरछा ट्रांसपोर्ट कंपनी की यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे में बस में सवार करीब 7 यात्री घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई।