छतरपुर में विकास का ‘फुटपाथ सिंड्रोम’, पहले बनाओ, फिर तोड़ो, फिर दोबारा बनाओ

प्रोजेक्ट के पहले चरण में 165 करोड़ रुपए की लागत से 189.6 किलोमीटर सडक़ की खुदाई की जाएगी। पुराने शहर, विश्वविद्यालय क्षेत्र और पन्ना नाका के हिस्सों में 130.90 किलोमीटर में 200 से 900 मिमी पाइप और 58.70 किलोमीटर में 200 से 60 मिमी पाइप बिछाए जाएंगे। दूसरे चरण में 130.90 किलोमीटर और खुदाई होगी, जिससे कुल 320.5 किलोमीटर सडक़ प्रभावित होगी। इस बीच, पन्ना नाका हाउसिंग बोर्ड से बुंदेला चौक तक बनी सीसी रोड पर हाल ही में डामरीकरण किया गया है। एलआईसी कार्यालय के सामने और पुराने शहर की कई गलियों में भी नई सीसी रोड बन चुकी हैं। यह सब जल्द खुदाई में टूटने को तैयार है, यानी करोड़ों का खर्च पानी में जाने वाला है।