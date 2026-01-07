प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त के बदले 4 हजार की रिश्वत लेने पर ग्राम पंचायत सचिव को तीन साल का सश्रम कारावास

ट्रैप दल छतरपुर के चौबे तिराहा क्षेत्र में पहुंचा। आवेदक से आरोपी के मोबाइल नंबर पर संपर्क कराया गया, जिस पर आरोपी ने चौबे तिराहे पर पहुंचने की बात कही। इसके बाद आवेदक को रिश्वत की राशि लेकर चौबे नर्सिंग होम भेजा गया, जबकि ट्रैप दल के सदस्य अपनी पहचान छुपाते हुए आसपास निगरानी में खड़े रहे।कुछ समय बाद आरोपी सचिव भरत वर्मा आवेदक के पास पहुंचा और बातचीत करने लगा। रिश्वत का लेनदेन होते ही आवेदक ने पूर्व निर्धारित संकेत देकर ट्रैप दल को सूचना दी। संकेत मिलते ही लोकायुक्त टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को चारों ओर से घेर लिया। आवेदक ने बताया कि उसने चार हजार रुपये की रिश्वत आरोपी को दी है, जिसे आरोपी ने अपनी पहनी हुई फुल पैंट की दाहिनी जेब में रख लिया है।