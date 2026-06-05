कांक्रीट के जाल में फंसी शहर की हरियाली, लगातार बढ़ते तापमान और सिकुड़ते जल स्रोतों के बीच सी ग्रेड पर अटका जिला मुख्यालय का रिपोर्ट कार्ड

छतरपुर में कांक्रीट के बढ़ते जाल, झुलसाती गर्मी और सी ग्रेड पर अटके पर्यावरण रिपोर्ट कार्ड ने जिला मुख्यालय की बदहाली उजागर कर दी है। सबसे बड़ा सवाल जिले के उन राजनेताओं पर उठता है, जो चुनाव और मंचों से विकास, सडक़ों और बड़ी-बड़ी सुविधाओं की मांग तो पुरजोर तरीके से करते हैं, लेकिन सुरक्षित पर्यावरण के इस संवेदनशील मुद्दे पर पूरी तरह मौन साधे हुए हैं। आखिर जनता की सांसों और पानी से जुड़े इस संकट पर जनप्रतिनिधियों की यह चुप्पी क्या साबित करती है?इन जिम्मेदार नेताओं को अब केवल बयानबाजी छोडकऱ सरकार के स्तर पर ठोस नीतिगत प्रयास करने होंगे। इन्हें विधानसभा से लेकर प्रशासनिक बैठकों तक दबाव बनाकर शहरी मास्टर प्लान में ग्रीन कवर (हरित क्षेत्र) को अनिवार्य हिस्सा बनवाना चाहिए। इसके अलावा, ऐतिहासिक तालाबों के पुनरुद्धार के लिए विशेष सरकारी बजट स्वीकृत कराना होगा और नए निर्माण कार्यों में वॉटर हार्वेस्टिंग व ग्रीन नेटिंग के नियमों को कड़ाई से लागू करवाने के लिए विधायी कदम उठाने होंगे, ताकि छतरपुर को झुलसने से बचाया जा सके।