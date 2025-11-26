हरपालपुर रैक प्वाइंट अस्थाई रूप से बंद: गुड्स लोडिंग ठप, पीडीएस आपूर्ति से लेकर किसानों और मजदूरों तक संकट गहराया

हरपालपुर रैक प्वाइंट के माध्यम से हर महीने देवास से बड़ी मात्रा में गेहूं की रैक आती है। जिले के करीब 3.5 लाख परिवार और लगभग 14 लाख पीडीएस उपभोक्ता इसी व्यवस्था पर निर्भर हैं। लेकिन रैक प्वाइंट बंद होने से गेहूं की रैक फिलहाल हरपालपुर नहीं पहुंच पा रही, जिससे आगामी वितरण प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। डीएसओ सीताराम कोठारी ने बताया कि देवास से एक बड़ी गेहूं की रैक रास्ते में है, लेकिन स्टेशन पर अनलोडिंग नहीं हो पाने के कारण बाधित है। हालांकि जिले में लगभग 40 हजार टन गेहूं का स्टॉक मौजूद है, परंतु भविष्य में नियमित आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।