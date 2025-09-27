स्वास्थ्य अलर्ट: बच्चों में हैंड पुट माउथ इंफेक्शन और वायरल फीवर के नए लक्षण, स्वस्थ्य होने में 7 से 10 दिन लग रहे

मौसम में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव के कारण जिले में स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार सहित विभिन्न बीमारियों ने लोगों को परेशान किया हुआ है। बीमार होने पर लोग सीधे जिला अस्पताल का रुख कर रहे हैं, जिससे अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में 30 से 40 फीसदी बढ़ गई है।
आमतौर पर वायरल फीवर में सर्दी, जुकाम और बुखार की शिकायत रहती है। लेकिन इस बार वायरल फीवर नए स्वरूप में देखने को मिल रहा है। मरीजों को सर्दी, जुकाम और बुखार के साथ ही डायरिया, सिरदर्द, मुंह में छाले, कब्ज और शरीर पर लाल दाने की समस्या भी हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि वायरल फीवर कई प्रकार का होता है, लेकिन इस बार मरीजों में नए-नए लक्षण सामने आ रहे हैं। इसके कारण स्वस्थ होने में भी पहले की तुलना में अधिक समय लग रहा है।
शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. कविता तिवारी ने बताया कि बच्चों में हैंड पुट माउथ इंफेक्शन के मामले बढ़ रहे हैं। इसमें बच्चों को सर्दी, जुकाम, बुखार के साथ मुंह में छाले दिखाई दे रहे हैं। पहले बच्चे 3-4 दिन में स्वस्थ हो जाते थे, लेकिन इस बार उन्हें ठीक होने में लगभग एक सप्ताह का समय लग रहा है।
डॉ. अरविंद सिंह ने बताया कि इस बार वयस्कों में भी अलग तरह का संक्रमण देखने को मिल रहा है। महिला और पुरुषों को स्वस्थ होने में 10 से 15 दिन लग रहे हैं। शरीर पर लाल दाने निकल रहे हैं, और हल्का खुजलाने पर पानी जैसा द्रव्य निकल सकता है। हालांकि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय के साथ मरीज सामान्य रूप से स्वस्थ हो जाते हैं।
जिला अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार, ओपीडी में प्रतिदिन आने वाले मरीजों की संख्या 1200 के पार जा चुकी है। बच्चे वार्ड में भर्ती मरीजों में अधिकांश वायरल फीवर और हैंड पुट माउथ इंफेक्शन के मरीज हैं।
फैक्ट फाइल
तारीख ओपीडी संख्या आईपीडी संख्या
18 सितंबर 1503 268
19 सितंबर 1563 285
20 सितंबर 1465 294
21 सितंबर 414 212
22 सितंबर 1621 314
23 सितंबर 1424 282
24 सितंबर 1347 239
25 सितंबर 986 163
डॉक्टरों का कहना है कि मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए हाथ धोने, साफ-सफाई और मास्क पहनने जैसी सावधानियां बरतना आवश्यक है। विशेषकर बच्चों को भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रखना और रोग के शुरुआती लक्षण दिखते ही चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए।
मौसम केंद्र खजुराहो प्रभारी आरएस परिहार ने बताया कि अभी बादलों का सर्कुलेशन लगातार बन रहा है और पूर्ण रूप से बारिश नहीं गई है, बादल नमी को खींचता है। जिससे मौसम में तापमान की वृद्धि होती है। कहीं-कहीं बारिश होने की वजह से तापमान बढ़ रहा है। दशहरा तक मौसम का तापमान बढऩे की संभावना है। जब तक बादल पूर्ण रूप से हट नहीं जाते तब तक तापमान ऐसा ही रहेगा।