स्वास्थ्य अलर्ट: बच्चों में हैंड पुट माउथ इंफेक्शन और वायरल फीवर के नए लक्षण, स्वस्थ्य होने में 7 से 10 दिन लग रहे

आमतौर पर वायरल फीवर में सर्दी, जुकाम और बुखार की शिकायत रहती है। लेकिन इस बार वायरल फीवर नए स्वरूप में देखने को मिल रहा है। मरीजों को सर्दी, जुकाम और बुखार के साथ ही डायरिया, सिरदर्द, मुंह में छाले, कब्ज और शरीर पर लाल दाने की समस्या भी हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि वायरल फीवर कई प्रकार का होता है, लेकिन इस बार मरीजों में नए-नए लक्षण सामने आ रहे हैं। इसके कारण स्वस्थ होने में भी पहले की तुलना में अधिक समय लग रहा है।