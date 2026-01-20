विरासत वन: पेड़-पौधों और जैव विविधता से जुड़े रहस्य बच्चे जान सकेंगे, क्यूआर कोड से मिलेगी जानकारी

जैसा कि अमेरिका और जापान में पेड़ों पर क्यूआर कोड लगाकर शिक्षा और पर्यावरण जागरूकता दी जाती है, मध्यप्रदेश में यह पहला ऐसा प्रयास है। बच्चों और पर्यटकों के लिए वन भ्रमण को आसान और आकर्षक बनाने हेतु पगडंडियां, साइकिल ट्रैक और मनोरंजन आधारित सीखने के क्षेत्र तैयार किए गए हैं। डीएफओ ने कहा कि यहां बच्चे केवल जानकारी नहीं लेंगे, बल्कि देख, समझ और अनुभव करके सीखेंगे।बंजर भू-भाग को किया विकसितवनमंडलाधिकारी सर्वेश सोनवानी ने बताया कि यह वन पहले बंजर रहे भू-भाग को पुनर्जीवित करने का जीवंत उदाहरण है। विरासत वन में अब तक 25,000 से अधिक पौधे और 200 से अधिक प्रजातियां लगाई जा चुकी हैं। कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है और शेष कार्य जल्द पूरा होगा।