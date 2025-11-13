बुंदेलखंड में बढ़ रही अवैध कॉलोनियां, शिकायतों के बावजूद प्रशासन नहीं रोक पा रहा अवैध बसावट

भूमाफिया ने सभी नियम कानूनों को ताक पर रखकर शहर में करीब 85 कॉलोनियां तैयार कर दीं और ये सभी कॉलोनियां अवैध रूप से तैयार की गई हैं. यहां घर बनाने वालों और प्लॉट खरीदने वालों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. जमीन करोबारियों पर आरोप है कि उन्होंने ना तो टीएनसी से नक्शा पास करवाया और ना ही विभाग को कोई सूचना दी. सरकारी गाइडलाइनों की भी धज्जियां उड़ाई. कॉलोनियां काटकर लोगों से करोड़ों रूपए कमाए लेकिन सुविधाएं नहीं दीं. प्लॉट खरीदने वाले सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे हैं। हालांकि एसडीएम अखिल राठौर ने 42 कॉलोनियों में खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। लेकिन अभी भी नई कॉलोनियां बसाई जा रही हैं।