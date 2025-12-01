ट्रैफिक नियमों की जागरूकता का असर, हेलमेट और सीट बेल्ट ने बचाए 1000 से अधिक लोग

सडक़ हादसों में होने वाली मौतें और गंभीर चोटें किसी भी जिले की सुरक्षा व्यवस्था का दर्पण होती हैं। लेकिन छतरपुर जिले ने वर्ष 2025 में सडक़ सुरक्षा को लेकर उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है। ट्रैफिक नियमों के पालन पर सख्ती, हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता, जागरूकता अभियानों और नियमित जांच के कारण इस वर्ष सडक़ दुर्घटनाओं में घायल होने वालों की संख्या 2024 के मुकाबले 1005 कम रही। यह उपलब्धि केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि नागरिकों की बढ़ती सतर्कता और जागरूकता का भी परिणाम है।