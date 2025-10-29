9 ब्लैक स्पॉट में पांच सुधारे तो छतरपुर जिले में सडक़ दुर्घटनाओं में 45 प्रतिशत की आई कमी

जिले में कुल 9 प्रमुख ब्लैक स्पॉटों की पहचान की गई थी। इनमें से पांच ब्लैक स्पॉटों में इस वर्ष तक सुधार कार्य पूर्ण कर दिए गए हैं। शेष चार ब्लैक स्पॉटों में सुधार के लिए नवंबर माह में विस्तृत सर्वे और कार्ययोजना बनाई जाएगी। वर्ष 2024 में कुल तीन ब्लैक स्पॉट हटाए गए। इनमें बकस्वाहा थाना क्षेत्र का सैमरा पुल, गढ़ीमलहरा थाना क्षेत्र का अटरा सरकार और अलीपुरा थाना क्षेत्र का करारागंज बस स्टैंड शामिल हैं। वर्ष 2025 में बसारी तिराहा, गंज तिराहा और राजा पेट्रोल पंप अलीपुरा में भी ब्लैक स्पॉट हटाया गया। इन स्थानों पर सुधार और संकेतक व्यवस्था से दुर्घटना की संभावना कम की जा रही है।