केन-बेतवा लिंक : चार एजेंसिया बनाएंगी कमांड एरिया की डीपीआर, 49 गांवों में नहर-पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने की तैयारी

केन-बेतवा लिंक परियोजना को जमीन पर उतारने की दिशा में लगातार काम चल रहा है। जल संसाधन विभाग ने सिंचाई कमांड एरिया डेवलपमेंट के लिए डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने का काम चार एजेंसियों को सौंप दिया है। इस कदम के साथ यह स्पष्ट है कि आने वाले महीनों में नहर निर्माण, पाइपलाइन नेटवर्क, पंप हाउस और सुरंग कार्यों में तेजी आने वाली है। परियोजना के शुरू होते ही जिले में सिंचाई क्षमता कई गुना बढऩे की उम्मीद है। परियोजना का सबसे बड़ा हिस्सा लोअर टनल सिस्टम होगा, जिसके माध्यम से 139848 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई विस्तार की योजना है। मुख्य बांध से लोअर नहर और सुरंग तैयार की जाएगी, जिससे पानी को हाई प्रेशर पर खेतों तक पहुंचाया जाएगा।