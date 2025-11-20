Patrika LogoSwitch to English

छतरपुर

केन-बेतवा लिंक : चार एजेंसिया बनाएंगी कमांड एरिया की डीपीआर, 49 गांवों में नहर-पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने की तैयारी

नहर निर्माण, पाइपलाइन नेटवर्क, पंप हाउस और सुरंग कार्यों में तेजी आने वाली है। परियोजना के शुरू होते ही जिले में सिंचाई क्षमता कई गुना बढऩे की उम्मीद है।

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Nov 20, 2025

केन बेतवा लिंक परियोजना बोर्ड

केन-बेतवा लिंक परियोजना को जमीन पर उतारने की दिशा में लगातार काम चल रहा है। जल संसाधन विभाग ने सिंचाई कमांड एरिया डेवलपमेंट के लिए डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने का काम चार एजेंसियों को सौंप दिया है। इस कदम के साथ यह स्पष्ट है कि आने वाले महीनों में नहर निर्माण, पाइपलाइन नेटवर्क, पंप हाउस और सुरंग कार्यों में तेजी आने वाली है। परियोजना के शुरू होते ही जिले में सिंचाई क्षमता कई गुना बढऩे की उम्मीद है। परियोजना का सबसे बड़ा हिस्सा लोअर टनल सिस्टम होगा, जिसके माध्यम से 139848 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई विस्तार की योजना है। मुख्य बांध से लोअर नहर और सुरंग तैयार की जाएगी, जिससे पानी को हाई प्रेशर पर खेतों तक पहुंचाया जाएगा।

पांच पंप हाउस बदलेंगे जिले की सिंचाई तस्वीर

लिंक नहर पर पांच बड़े पंप हाउस स्थापित किए जाएंगे, जो अलग-अलग क्षेत्रों को पानी प्रदान करेंगे—

पंप हाउस-1- 43678 हेक्टेयर सिंचाई

पंप हाउस-2 व 3- संयुक्त रूप से 62730 हेक्टेयर

पंप हाउस-4 व 5- संयुक्त रूप से 63100 हेक्टेयर

इनके माध्यम से कुल 309356 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा। हाई प्रेशर सप्लाई के लिए सभी पंप हाउसों के पास बड़े विद्युत सब-स्टेशन भी स्थापित होंगे।

चार एजेंसियों को दिया गया डीपीआर निर्माण का जिम्मा

विभाग ने डीपीआर के लिए चार एजेंसियों को टेंडर जारी कर दिया है। डीपीआर तैयार होने के बाद मुख्य नहर से लेकर गांव स्तर तक एक विशाल पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया जाएगा। इससे छतरपुर जिले के इन 10 विकासखंडों में सिंचाई क्षेत्र का बड़ा विस्तार होगा, जिनमें राजनगर, लवकुशनगर, चंदला, गौरिहार, छतरपुर, बिजावर, सटई, महाराजपुर, नौगांव और बड़ामलहरा शामिल हैं।

11 किमी सुरंग, 212 किमी मुख्य नहर और 70 किमी लिंक नहर

ढोडऩ गांव के पास केन नदी पर मुख्य बांध का निर्माण जारी है। यहां से 11 किमी लंबी सुरंग तैयार की जाएगी। इसके बाद 212 किमी लंबी मुख्य नहर बनाई जाएगी। साथ ही 70 किमी लिंक नहर छतरपुर जिले के 49 गांवों से होकर गुजरेगी। इन कार्यों के लिए 165 हेक्टेयर निजी भूमि और 1134 हेक्टेयर शासकीय भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।

अधिकारियों का कहना है

मुख्य नहर और पंप हाउसों के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए कमांड एरिया विकसित किया जा रहा है। डीपीआर निर्माण के लिए कार्यवाही की गई है।

निर्मल चंद जैन, ईई, केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / केन-बेतवा लिंक : चार एजेंसिया बनाएंगी कमांड एरिया की डीपीआर, 49 गांवों में नहर-पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने की तैयारी

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

