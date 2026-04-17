केन-बेतवा लिंक परियोजना: 12 दिनों से जारी चिता आंदोलन हुआ समाप्त, प्रशासन के आश्वासन पर आदिवासियों ने पीछे खींचे कदम

केन-बेतवा लिंक परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रहे प्रभावितों के हक की लड़ाई अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। पिछले 12 दिनों से अपनी मांगों को लेकर जल सत्याग्रह और चिता आंदोलन कर रहे आदिवासी परिवारों और किसानों ने आज अपना आंदोलन सशर्त समाप्त कर दिया है। पन्ना और छतरपुर जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ हुई मैराथन बैठक के बाद यह सहमति बनी। फिलहाल, धरना स्थल से टेंट हटने लगे हैं और किसान अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं। हालांकि, क्षेत्र में तनाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सभी की नजरें अब प्रशासन के उस 7 दिवसीय सर्वे पर टिकी हैं, जो इस पूरी परियोजना और हजारों परिवारों के भविष्य की दिशा तय करेगा।