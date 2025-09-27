खजुराहो: लौटने लगी विश्वपर्यटन नगरी की रौनक, विदेशी पर्यटकों की फिर बना पहली पसंद

छतरपुर. पर्यटन उद्योग ने कोविड-19 महामारी के बाद वर्ष 2024 से अपनी खोई हुई पहचान हासिल करना शुरू कर दिया है। खजुराहो एक बार फिर विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का सबसे आकर्षक स्थल बनकर उभरा। वर्ष 2024 में 33131 विदेशी पर्यटक खजुराहो पहुंचे, जो राज्य के किसी अन्य पर्यटन स्थल की तुलना में सर्वाधिक है। खजुराहो के मध्यकालीन मंदिर समूह, अद्वितीय नक्काशी और स्थापत्य कला ने विदेशी सैलानियों को विशेष रूप से आकर्षित किया। ओरछा में 13960 और ग्वालियर में 10823 विदेशी पर्यटक आए, जबकि बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना और पेंच जैसे वन्यजीव पर्यटन स्थल भी विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर खींचते रहे। यह संख्या भले ही कोविड-पूर्व स्तर से कम है, लेकिन पर्यटन उद्योग में तेजी की ओर एक सकारात्मक संकेत है।