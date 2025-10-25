रविवार से खजुराहो से दिल्ली और वनारस की विमान सेवा होगी शुरू

दिल्ली से खजुराहो के लिए इंडिगो की उड़ान सेवा भी 26 अक्टूबर से शुरू होगी। इस उड़ान की अवधि 1 घंटे 15 मिनट निर्धारित की गई है। विमान सुबह 10.00 बजे दिल्ली से उड़ान भरेगा और 11.15 बजे खजुराहो पहुंचेगा। इस रूट पर एडवांस बुकिंग की जा रही है और डायनमिक किराया वसूला जा रहा है। पहले पांच दिनों के लिए किराया क्रमश: 26 अक्टूबर को 6561 रुपए, 27 अक्टूबर को 5674 रुपए, 28 अक्टूबर को 2989 रुपए, 29 अक्टूबर को 4092 रुपए और 30 अक्टूबर को 4776 रुपए रखा गया है।