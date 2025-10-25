Patrika LogoSwitch to English

रविवार से खजुराहो से दिल्ली और वनारस की विमान सेवा होगी शुरू

वाराणसी से खजुराहो के लिए उड़ान सेवा रविवार से शुरू होगी। इंडिगो की यह उड़ान केवल 55 मिनट में खजुराहो पहुंचाएगी। उड़ान का समय दोपहर 1.10 बजे वाराणसी से प्रस्थान और 2.05 बजे खजुराहो पहुंचने का निर्धारित किया गया है।

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Oct 25, 2025

khajuraho airport

खजुराहो एयरपोर्ट

वाराणसी से खजुराहो के लिए रविवार से इंडिगो की फ्लाइट शुरू होने जा रही। वहीं रविवार से ही दिल्ली से भी इंडिगो की विमान शुरू हो रही है। जो 1 घंटे 15 मिनट में खजुराहो पहुंचेगी। विमान की एडवांस बुकिंग एक माह से चल रही है। जिसमें दिल्ली रूट के लिए डायनमिक किराया और वाराणसी के लिए फिक्स किराया तय किया गया है।

वाराणसी-खजुराहो रूट

वाराणसी से खजुराहो के लिए उड़ान सेवा रविवार से शुरू होगी। इंडिगो की यह उड़ान केवल 55 मिनट में खजुराहो पहुंचाएगी। उड़ान का समय दोपहर 1.10 बजे वाराणसी से प्रस्थान और 2.05 बजे खजुराहो पहुंचने का निर्धारित किया गया है। इस रूट पर किराया स्थिर रखा गया है। पहले दिन यानी 26 अक्टूबर को किराया 2570 रुपए है, और आगामी नवंबर माह तक यही किराया रखा गया है।

दिल्ली-खजुराहो रूट

दिल्ली से खजुराहो के लिए इंडिगो की उड़ान सेवा भी 26 अक्टूबर से शुरू होगी। इस उड़ान की अवधि 1 घंटे 15 मिनट निर्धारित की गई है। विमान सुबह 10.00 बजे दिल्ली से उड़ान भरेगा और 11.15 बजे खजुराहो पहुंचेगा। इस रूट पर एडवांस बुकिंग की जा रही है और डायनमिक किराया वसूला जा रहा है। पहले पांच दिनों के लिए किराया क्रमश: 26 अक्टूबर को 6561 रुपए, 27 अक्टूबर को 5674 रुपए, 28 अक्टूबर को 2989 रुपए, 29 अक्टूबर को 4092 रुपए और 30 अक्टूबर को 4776 रुपए रखा गया है।

29 मार्च को बंद हो गई थी एयर बस

खजुराहो भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। गर्मियों में पर्यटकों की संख्या कम होने के कारण कई एयरलाइन ने अस्थायी रूप से उड़ानें बंद कर दी थीं। इंडिगो ने 27 अक्टूबर 2024 को दिल्ली-खजुराहो-वाराणसी रूट पर 186 सीट वाला एयरबस सेवा शुरू की थी, लेकिन केवल पांच महीने के बाद 29 मार्च 2025 से यह सेवा बंद हो गई। स्पाइसजेट की उड़ानें 31 जनवरी 2025 से बंद हैं।

Updated on:

25 Oct 2025 10:44 am

Published on:

25 Oct 2025 10:43 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / रविवार से खजुराहो से दिल्ली और वनारस की विमान सेवा होगी शुरू

