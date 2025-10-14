शराब फैक्ट्री के रासायनिक कचरे से बिगड़ा पर्यावरणव सेहत, एनजीटी ने सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब

आधा दर्जन गांव प्रभावित, सेहत जलस्रोत और खेत हो रहे खराबडिस्टलरी से निकलने वाले अपशिष्ट की वजह से करीब एक किलोमीटर के दायरे में जलस्रोत पूरी तरह प्रदूषित हो चुके हैं, जबकि 4-5 किलोमीटर के दायरे में बसे आधा दर्जन गांवों चंद्रपुर, शिकारपुरा, चंदोरा, डोरिया, खम्मा, रावतपुरा और धवरा दुर्गंध और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्रदूषित पानी के उपयोग से फसलों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और जलस्रोतों में फैले रसायनों से गुर्दे की बीमारियों सहित गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं सामने आ रही हैं।