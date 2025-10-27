बीपीएल सूची में बड़ा फर्जीवाड़ा: जिले के 2 लाख लखपति ले रहे गरीबों का राशन, नोटिस मिलते ही बैकफुट पर आए रईस, एक हजार ने सरेंडर की पात्रता पर्ची

छतरपुर. गरीबों के हिस्से का अनाज लूटने वाले रईसों की पोल खुल गई है। आयकर और जीएसटी विभाग की जांच में सामने आया है कि जिले में दो लाख से अधिक संपन्न परिवार बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) सूची में फर्जी तरीके से शामिल होकर मुफ्त राशन और सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं। इस खुलासे के बाद जिला आपूर्ति कार्यालय ने एक्शन मोड अपनाया है। अब तक एक हजार अपात्र उपभोक्ताओं ने अपनी पात्रता पर्ची सरेंडर कर दी है। यह बड़ा फर्जीवाड़ा तब सामने आया जब आयकर और जीएसटी विभाग ने जिला आपूर्ति कार्यालय को इनपुट भेजा कि कई बीपीएल कार्डधारकों की वार्षिक आय छह लाख रुपए से अधिक है और उनमें से कई कारोबारी, सरकारी कर्मचारी और फर्म संचालक हैं।