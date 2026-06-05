आदिम जाति कल्याण विभाग की बड़ी लापरवाही: गर्मी की छुट्टियों में घर गए बच्चे, पर हॉस्टल अधीक्षकों ने दिखाई 50 प्रतिशत से ज्यादा उपस्थिति, जांच के नाम पर पोर्टल का बहाना

मामला उजागर होने के तुरंत बाद आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक ने बड़े-बड़े आश्वासन दिए थे कि सभी छात्रावासों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाएगी। परंतु एक पूरा महीना बीत जाने के बाद भी न तो किसी कर्मचारी के बयान लिए गए और न ही सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। अधिकारियों की यह चुप्पी और टालमटोल की नीति अब सीधे तौर पर जिला संयोजक की भूमिका को भी संदेह के दायरे में लाती है। सवाल यह उठता है कि अगर सब कुछ नियमों के तहत हुआ था, तो प्रशासन निष्पक्ष जांच कराने से कतरा क्यों रहा है?जिला संयोजक का आधिकारिक बयानइस पूरे मामले पर जब आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक मनोज अहिरवार से बात की गई, तो उन्होंने जांच न होने का ठीकरा तकनीकी खराबी पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि विभाग का ऑनलाइन पोर्टल नहीं चलने के कारण अब तक इस पूरे मामले की जांच शुरू नहीं की जा सकी है। जैसे ही पोर्टल दोबारा सुचारू रूप से शुरू होगा, मामले की पूरी गंभीरता के साथ विस्तृत जांच कराई जाएगी और यदि कोई भी गड़बड़ी या वित्तीय अनियमितता पाई जाती है, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।