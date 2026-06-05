5 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

आदिम जाति कल्याण विभाग की बड़ी लापरवाही: गर्मी की छुट्टियों में घर गए बच्चे, पर हॉस्टल अधीक्षकों ने दिखाई 50 प्रतिशत से ज्यादा उपस्थिति, जांच के नाम पर पोर्टल का बहाना

पूरे मामले का भंडाफोड़ होने के एक महीने बाद भी जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों ने अब तक कोई ठोस जांच शुरू नहीं की है, जिससे विभाग की पूरी कार्यप्रणाली और मंशा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

3 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Jun 05, 2026

adim jati kalyan department

आदिम जाति कल्याण विभाग

आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बच्चों के हक पर खुलेआम डाका डाला जा रहा है। अप्रेल व मई के महीने में भीषण गर्मी की छुट्टियों के कारण जब जिले के अधिकांश छात्रावासों में छात्र-छात्राओं की संख्या पूरी तरह शून्य थी, तब विभागीय अधिकारियों और अधीक्षकों की मिलीभगत से कागजों पर फर्जी उपस्थिति दर्ज कर ली गई। इसके बाद राशन सामग्री और अन्य सरकारी सुविधाओं के नाम पर लाखों रुपये के फर्जी बिल भी पास करा लिए गए। इस पूरे मामले का भंडाफोड़ होने के एक महीने बाद भी जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों ने अब तक कोई ठोस जांच शुरू नहीं की है, जिससे विभाग की पूरी कार्यप्रणाली और मंशा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

पड़ताल में सामने आई जमीनी हकीकत

इस घोटाले का खुलासा तब हुआ जब अप्रेल माह में शहर के लगभग एक दर्जन छात्रावासों की जमीनी स्तर पर पड़ताल की गई। वहां मौजूद स्थानीय कर्मचारियों ने साफ शब्दों में स्वीकार किया था कि भयंकर गर्मी के कारण कोई भी विद्यार्थी हॉस्टल में नहीं रुका है और न ही वहां कोई भोजन बनाया जा रहा है। लेकिन इसके ठीक विपरीत, संबंधित हॉस्टल अधीक्षकों ने अपने रिकॉर्ड में 50 प्रतिशत से अधिक बच्चों की नियमित उपस्थिति दिखाई और हर दिन भोजन बनने का झूठा दावा ठोक दिया ताकि सरकारी बजट को ठिकाने लगाया जा सके।

छात्रावासों का आंखों देखा हाल

1. महोबा रोड स्थित शासकीय सीनियर कन्या छात्रावास क्रमांक 3 एवं 4- इस छात्रावास की कमान अधीक्षिका दीपशिखा तिवारी के हाथों में है। जांच के दौरान यहां एक भी छात्रा मौजूद नहीं पाई गई और उपस्थिति पूरी तरह शून्य मिली। खुद अधीक्षिका भी मौके से नदारद थीं। कर्मचारियों ने बताया कि वे पिछले चार दिनों से छुट्टी पर हैं। हालांकि, जब अधीक्षिका से फोन पर संपर्क किया गया, तो उन्होंने बड़े आराम से दावा कर दिया कि छात्राएं रोज आ रही हैं और उनके लिए भोजन भी नियमित रूप से तैयार हो रहा है।

2. उत्कृष्ट सीनियर बालिका छात्रावास- इस परिसर में दो अलग-अलग छात्रावासों का संचालन किया जाता है, लेकिन मौके पर मुख्य द्वार पर ताला लटका हुआ मिला और पूरा परिसर पूरी तरह खाली था, जिससे साफ है कि यहां कोई छात्र मौजूद नहीं था।

3. शासकीय जूनियर कन्या छात्रावास क्रमांक 1 एवं 2- इस सरकारी छात्रावास की स्थिति भी बाकी हॉस्टलों जैसी ही पायी गई, जहां बच्चे न होने के बावजूद कागजों पर राशन का पूरा खर्च जारी रखा गया।

अवैध वसूली का पुराना खेल और अधिकारियों का संरक्षण

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, आदिम जाति कल्याण विभाग के भीतर यह भ्रष्टाचार कोई नया नहीं है। छात्रावासों में फर्जी हाजिरी चढ़वाने और फर्जी बिलों को बिना किसी अड़चन के पास कराने के बदले में लंबे समय से अवैध वसूली का धंधा फल-फूल रहा है। आरोप है कि विभाग के कुछ चहेते अधीक्षकों को ऊपरी संरक्षण देने के बदले में हर महीने मोटी रकम वसूली जाती है। पिछले साल भी लगभग एक दर्जन से ज्यादा अधीक्षकों ने एकजुट होकर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा था और इस पूरी भ्रष्ट व्यवस्था की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन सुधार होने के बजाय धांधली और अनियमितताएं और ज्यादा बढ़ गईं।

जांच से पीछे क्यों हट रहे जिम्मेदार अधिकारी

मामला उजागर होने के तुरंत बाद आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक ने बड़े-बड़े आश्वासन दिए थे कि सभी छात्रावासों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाएगी। परंतु एक पूरा महीना बीत जाने के बाद भी न तो किसी कर्मचारी के बयान लिए गए और न ही सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। अधिकारियों की यह चुप्पी और टालमटोल की नीति अब सीधे तौर पर जिला संयोजक की भूमिका को भी संदेह के दायरे में लाती है। सवाल यह उठता है कि अगर सब कुछ नियमों के तहत हुआ था, तो प्रशासन निष्पक्ष जांच कराने से कतरा क्यों रहा है?जिला संयोजक का आधिकारिक बयानइस पूरे मामले पर जब आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक मनोज अहिरवार से बात की गई, तो उन्होंने जांच न होने का ठीकरा तकनीकी खराबी पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि विभाग का ऑनलाइन पोर्टल नहीं चलने के कारण अब तक इस पूरे मामले की जांच शुरू नहीं की जा सकी है। जैसे ही पोर्टल दोबारा सुचारू रूप से शुरू होगा, मामले की पूरी गंभीरता के साथ विस्तृत जांच कराई जाएगी और यदि कोई भी गड़बड़ी या वित्तीय अनियमितता पाई जाती है, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Jun 2026 11:00 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / आदिम जाति कल्याण विभाग की बड़ी लापरवाही: गर्मी की छुट्टियों में घर गए बच्चे, पर हॉस्टल अधीक्षकों ने दिखाई 50 प्रतिशत से ज्यादा उपस्थिति, जांच के नाम पर पोर्टल का बहाना

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कांक्रीट के जाल में फंसी शहर की हरियाली, लगातार बढ़ते तापमान और सिकुड़ते जल स्रोतों के बीच सी ग्रेड पर अटका जिला मुख्यालय का रिपोर्ट कार्ड

concreat
छतरपुर

आसमान से बरसने वाली मौत पर देश के 48 आधुनिक सेंसरों की पैनी नजर, बिजली कडकऩे से 30 मिनट पहले साधारण एसएमएस से अलर्ट करेगा दामिनी ऐप

ai photo
छतरपुर

देश के सबसे गर्म जिले का अधूरा हीट एक्शन प्लान: एडवाइजरी और पानी सप्लाई तक सीमित रहा प्रशासन, सडक़ों पर मिस्टिंग मशीन से फुहारा छोडऩे के बजाए डिवाइडर के पौधों की होती रही सिंचाई; खजुराहो समेत 14 निकायों में मशीनें तक नहीं

street
छतरपुर

MP के छतरपुर में मां ने PUBG खेलने से रोका तो युवक ने पीया जहर, कांपने लगा शरीर

pubg addiction youth drinks hair dye after mother asked to study mp news
छतरपुर

खनिज माफिया की दुस्साहसिक करतूत- यूपी बॉर्डर पर लगे हाईटेक ई-गेट के काटे केबल; सीसीटीवी में दिखे 4 नकाबपोश, एफआईआर दर्ज

e-gate
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.