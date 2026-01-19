हर साल बढ़ रहा कुपोषण, एक वर्ष में दर्ज हुए 800 से अधिक बच्चे, जागरूकता की कमी बन रही कारण

जिले मेे कुपोषण प्रति वर्ष अपने पैर पसार रहा है और बीते साल की तुलना वर्ष 2025 में 800 से अधिक बच्चे कुपोषित पाए गए। जबकि पिछले वर्ष यह आंकडा 500 था। इसका मतलब है कि सरकार द्वारा कुपोषण को दूर करने कई तरह के प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर इन प्रयासों का कोई असर होते नहीं दिख रहा है। जिला अस्पताल के एनआरसी वार्ड में बच्चों की देखभाल की जा रही है जिससे करीब सात सौ से अधिक बच्चों को स्वस्थ करके घर भेजा गया है।गर्भावस्था के दौरान खानपान में कमी और खून की रिक्तता की वजह से प्रतिवर्ष कुपोषित होने वाले बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है। गर्भावस्था के दौरान से ही सरकार जननी को पोषित रहने के लिए कई योजनाएं और आयाम स्थापित क रही है। इसके बावजूद भी जिले में एक माह से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे कुपोषण की गिरफ्त में बच्चे हैं।