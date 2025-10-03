Patrika LogoSwitch to English

छतरपुर

बागेश्वर धाम पर महत्वपूर्ण वीआईपी और वीवीआईपी से मुलाकात बंद, गुरु सन्यासी बाबा की आज्ञा का पालन करेंगे महाराज

महाराज केवल उन श्रद्धालुओं से मिलेंगे जो सच्चे भक्त बनकर बिना किसी सिफारिश के धाम पर दर्शन और आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं।

less than 1 minute read

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Oct 03, 2025

dhirendra krishna sastri

बागेश्वर महाराज

नवरात्रि साधना के समापन के साथ बागेश्वर धाम गढ़ा में बड़ा निर्णय लिया गया है। बागेश्वर महाराज के गुरु सन्यासी बाबा ने साधना के दौरान आदेश दिया कि अब बागेश्वर धाम पर आने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति (वीआईपी) और अति-महत्वपूर्ण व्यक्ति (वीवीआईपी) से मुलाकात नहीं की जाएगी। महाराज केवल उन श्रद्धालुओं से मिलेंगे जो सच्चे भक्त बनकर बिना किसी सिफारिश के धाम पर दर्शन और आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। धाम पर आयोजित दिव्य दरबार में महाराज ने भक्तों को साधना का अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि साधना के दौरान 11 लाख बार पंचमुखी हनुमान नाम का जप और माता रानी की आराधना कर उसे अपने आराध्य बागेश्वर बालाजी के चरणों में समर्पित किया।

महाराज ने भक्तों को बताया

साधना के दौरान उनके गुरु सन्यासी बाबा ने डांटते हुए कहा कि वीआईपी और वीवीआईपी मुलाकातों के कारण गरीब, असहाय और दूर-दराज से किराया उठाकर धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की पीड़ा अनसुनी रह जाती है। यही भक्त निराश होकर लौटते हैं। गुरु ने आदेश दिया कि अब से बागेश्वर धाम पर वीआईपी और वीवीआईपी को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। यदि वे आते हैं तो उन्हें अलग से समय दिया जाएगा, लेकिन पहले अवसर गरीब, असहाय, मरीज और सच्चे श्रद्धालुओं को ही मिलेगा।महाराज जी ने कहा कि कुटिया में साधना के दौरान हमने प्रण लिया कि गुरु जी की आज्ञा अब कभी नहीं टाली जाएगी।

अभिमंत्रित भभूति भी प्रदान की जाएगी

बागेश्वर महाराज ने कहा कि अब पहले की भांति दिव्य दरबार में बागेश्वर बालाजी की आज्ञा से भक्तों की अर्जियां सुनी जाएंगी और पर्चे बनाए जाएंगे। साथ ही, पूर्व की भांति शाम को मरीजों के दर्शन के समय श्रद्धालुओं को सिद्ध अभिमंत्रित भभूति भी प्रदान की जाएगी।

03 Oct 2025 10:48 am

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

