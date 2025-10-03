बागेश्वर धाम पर महत्वपूर्ण वीआईपी और वीवीआईपी से मुलाकात बंद, गुरु सन्यासी बाबा की आज्ञा का पालन करेंगे महाराज

नवरात्रि साधना के समापन के साथ बागेश्वर धाम गढ़ा में बड़ा निर्णय लिया गया है। बागेश्वर महाराज के गुरु सन्यासी बाबा ने साधना के दौरान आदेश दिया कि अब बागेश्वर धाम पर आने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति (वीआईपी) और अति-महत्वपूर्ण व्यक्ति (वीवीआईपी) से मुलाकात नहीं की जाएगी। महाराज केवल उन श्रद्धालुओं से मिलेंगे जो सच्चे भक्त बनकर बिना किसी सिफारिश के धाम पर दर्शन और आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। धाम पर आयोजित दिव्य दरबार में महाराज ने भक्तों को साधना का अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि साधना के दौरान 11 लाख बार पंचमुखी हनुमान नाम का जप और माता रानी की आराधना कर उसे अपने आराध्य बागेश्वर बालाजी के चरणों में समर्पित किया।