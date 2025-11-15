गंभीर मरीजों के लिए चलता-फिरता मिनी आईसीयू ठप

सीएमएचओ आरपी गुप्ता ने बताया कि जिले में वाहन की स्थिति चिंताजनक है। खजुराहो स्थित वाहन सीजी 04 एनवी 4024 डेढ़ माह से एक्सीडेंट के कारण डबरा में पड़ा है। महाराजपुर का वाहन सीजी 04 एनएस 6617 ड्राइवर साइड के पहिया की खराबी के साथ मल्टी पैरामीटर की ईसीजी लीड फेल है। छतरपुर शहर के वाहन सीजी 04 एनएस 4580 में स्टेयरिंग की समस्या है और इनफ्लूजन पंप व वेंटिलेटर बंद पड़े हैं। वहीं दूसरा शहर वाहन सीजी 04 एनबी 6574 में डीफिब्रिलेटर और अन्य उपकरण बंद हैं। नौगांव वाहन सीजी 04 एनएस 5350 में ऑक्सीजन पाइपलाइन, वेंटिलेटर और इलेक्ट्रॉनिक सक्शन मशीन भी चालू नहीं हैं। इन सभी वाहनों में स्टेपनी (स्पेयर टायर) की व्यवस्था भी नहीं है।