ध्यान दें…इस रूट से निकलेंगे मुख्यमंत्री, रास्ते रहेंगे प्रतिबंधित

सागर रोड की तरफ से आने वाली बसों को विराज गार्डन पार्किंग में रोका जाएगा। यात्रियों को बिजावर नाका और मोटे के महावीर होकर पैदल ही जाना होगा। ऐसे ही पन्ना की ओर से जाने वाली बसों की पार्किंग उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 दी गई है। टू व्हीलर और 4 व्हीलर बसों के लिए मेला ग्राउंड में पार्किंग की व्यवस्था की गई है।