एक्शन में कलेक्टर साहब! काम में लापरवाही बरतने पर थमाया दो बीएमओ को नोटिस

बैठक में कलेक्टर ने गर्भवती महिलाओं के पंजीयन, एएनसी जांच, हाई रिस्क पहचान, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और टीबी स्क्रीनिंग की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीयन अनमोल पोर्टल पर दर्ज कराने और निजी अस्पताल में डिलीवरी वाली माताओं का भी पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।



कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने कहा कि लवकुशनगर और नौगांव बीएमओ को एक सप्ताह में कम से कम 50 स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बॉन्डेड डॉक्टरों की उपस्थिति सार्थक एप पर मॉनिटर करने और अनुपस्थित पाए जाने पर कार्रवाई करने का आदेश भी दिया।