छतरपुर

एक्शन में कलेक्टर साहब! काम में लापरवाही बरतने पर थमाया दो बीएमओ को नोटिस

MP News: मध्यप्रदेश के छतरपुर ने सख्त रवैया अपनाते हुए दो बीएमओ को नोटिस थमाया है।

छतरपुर

Himanshu Singh

Oct 25, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने काम में लापरवाही बरतने वाले दो बीएमओ को नोटिस थमाया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित लक्ष्यों में पिछड़ने वाले बीएमओ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, बिजावर और छतरपुर बीएमओ को ट्रीटमेंट इनिशिएटिव में धीमी प्रगति और एमएलसी रिपोर्टिंग में लापरवाही के कारण नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

समीक्षा बैठक में पंजीयन करने के निर्देश

बैठक में कलेक्टर ने गर्भवती महिलाओं के पंजीयन, एएनसी जांच, हाई रिस्क पहचान, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और टीबी स्क्रीनिंग की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीयन अनमोल पोर्टल पर दर्ज कराने और निजी अस्पताल में डिलीवरी वाली माताओं का भी पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने कहा कि लवकुशनगर और नौगांव बीएमओ को एक सप्ताह में कम से कम 50 स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बॉन्डेड डॉक्टरों की उपस्थिति सार्थक एप पर मॉनिटर करने और अनुपस्थित पाए जाने पर कार्रवाई करने का आदेश भी दिया।

इसके अलावा, मोबाइल यूनिट वैन का रूट चार्ट तैयार कर सेवाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने, माताओं की ई-केवाईसी और डीबीटी प्रक्रिया चालू करने, और योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खातों में पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए।

