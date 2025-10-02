Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

धीरेंद्र शास्त्री को संन्यासी बाबा ने लगाई फटकार, अब VIP-VVIP से नहीं करेंगे मुलाकात

MP News: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बड़ा फैसला लिया है। अब वह वीआईपी और वीवीआईपी को मिलने के लिए अलग से समय देंगे।

2 min read

छतरपुर

image

Himanshu Singh

Oct 02, 2025

dhirendra shastri

MP News: इंटरनेशनल कथावाचक और बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बड़ा फैसला लेते हुए छतरपुर के गढ़ा गांव में स्थित बागेश्वर धाम में वीआईपी और वीवीआईपी मुलाकातें बंद करने का ऐलान किया है। धीरेंद्र शास्त्री अब केवल सच्चे श्रद्धालुओं को दर्शन और आशीर्वाद देंगे।

संन्यासी बाबा ने लगाई फटकार

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बुधवार को भक्तों से कहा कि हम कहेंगे धाम पर पूरे में बैनर चिपकाए जाए। हां वीआईपी वीवीआईपी प्रोटोकॉल अब मान्य नहीं होंगे। क्योंकि हनुमान जी ने जो हमको कृपा आशीर्वाद दिया है। वह एसी में बैठने वाले लोगों का पर्चा बनाने के लिए सिद्धि नहीं मिली है। उनका भला करने के लिए सिद्धि नहीं मिली है। आपके अंदर धैर्य हो, श्रद्धा हो तो समय लेकर आओ। सेवक और भक्त बनकर आओ। नहीं तो बहुत गुरु जी हैं उनके पास जाओ। क्योंकि हमारे गुरु जी ने हमको बहुत डांटा। बीच में हम बहुत बिगड़ गए थे। जी जी के चक्कर में ये फलाने जी, ये मुख्यमंत्री जी, ये फलाने जी, ढिकाने जी इस चक्कर में हम बहुत बिगड़ गए थे। लौट के बुद्धू घर को आए।

तुमको जी हजूरी करने के लिए शक्ति नहीं दी- धीरेंद्र शास्त्री

आगे धीरेंद्र शास्त्री ने बताया हमारे गुरु जी ने बहुत डांटा कि तुमको जी हजूरी करने के लिए शक्ति नहीं दी है। और उसी के लिए हमने नौ दिन प्रायश्चित भी किया। एक आसन पर बैठकर आठ आठ घंटे जप किया कि जो हमसे अपराध हुआ है उसको क्षमा करो गुरुदेव हमारे गुरु जी ने स्वप्न में आकर हमको बहुत डांटा तो आप हमको मजबूर भी ना करना क्योंकि हमने नवरात्रि की परमात्मा को जल लेकर के संकल्प कर दिया है। हां मिलेंगे इसका मतलब यह नहीं कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे पर आपको समय लेकर आना पड़ेगा। हम अपने समय से मिलेंगे। आपके टाइम से नहीं मिलेंगे। क्योंकि बाकी का टाइम हम पंडाल में दीनहीन गरीबों को देंगे। दो घंटे में एक वीआईपी निपट पाता है। इतने में 20 गरीबों का भला हो जाएगा।

गरीबों का इलाज होगा मुफ्त

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि रिसर्च सेंटर जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 100 करोड़ की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। यह बहुत बड़ा अवसर है। बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो। संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे। अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 02:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / धीरेंद्र शास्त्री को संन्यासी बाबा ने लगाई फटकार, अब VIP-VVIP से नहीं करेंगे मुलाकात

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिला अस्पताल में 7 करोड़ की लागत से निर्मित कोविड आईसीयू में लाखों के उपकरण खस्ताहाल, सोलर और सीवेज प्लांट भी जर्जर

covid-19 ward
छतरपुर

बुंदेलखंड की अनोखी परंपरा: दशहरे पर पान खिलाकर लोग कहते हैं ‘राम राम’

pan
छतरपुर

ये कैसा सौंदर्यीकरण: दोहरी बारिश के बावजूद वर्टिकल गार्डन के 40 प्रतिशत पौधे सूखे, दोबारा लगाए, लेकिन सिंचाई का नहीं किया इंतजाम, फिर सूखेंगे

vertical garden
छतरपुर

वसों में मनमानी वसूली पर रोक नहीं, आरटीओ ने जारी किए 12 बस संचालकों को नोटिस

rto meeting
छतरपुर

एमपी के छतरपुर में बड़ा हादसा, 1 श्रद्धालु की मौत, 29 घायल

chhatarpur
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.