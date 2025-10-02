धीरेंद्र शास्त्री को संन्यासी बाबा ने लगाई फटकार, अब VIP-VVIP से नहीं करेंगे मुलाकात

आगे धीरेंद्र शास्त्री ने बताया हमारे गुरु जी ने बहुत डांटा कि तुमको जी हजूरी करने के लिए शक्ति नहीं दी है। और उसी के लिए हमने नौ दिन प्रायश्चित भी किया। एक आसन पर बैठकर आठ आठ घंटे जप किया कि जो हमसे अपराध हुआ है उसको क्षमा करो गुरुदेव हमारे गुरु जी ने स्वप्न में आकर हमको बहुत डांटा तो आप हमको मजबूर भी ना करना क्योंकि हमने नवरात्रि की परमात्मा को जल लेकर के संकल्प कर दिया है। हां मिलेंगे इसका मतलब यह नहीं कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे पर आपको समय लेकर आना पड़ेगा। हम अपने समय से मिलेंगे। आपके टाइम से नहीं मिलेंगे। क्योंकि बाकी का टाइम हम पंडाल में दीनहीन गरीबों को देंगे। दो घंटे में एक वीआईपी निपट पाता है। इतने में 20 गरीबों का भला हो जाएगा।