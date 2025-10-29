Patrika LogoSwitch to English

छतरपुर

RSS पर अभद्र टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार, बोला- वक्त आने दो…नाम और निशान मिटा देंगे

MP News: मध्यप्रदेश के छतरपुर में आरएसएस पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

छतरपुर

image

Himanshu Singh

Oct 29, 2025

chhatarpur news

MP News: मध्यप्रदेश के छतरपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अभद्र टिप्पणी के मामले में पुलिस ने फरहान निजामी नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया है। फरहान के द्वारा बुधवार की सुबह एक वीडियो बनाया गया था। जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था।

आरएसएस को चप्पल मारने की बात कही

वीडियो में फरहान कह रहा है कि आरएसएस गधों का झुंड है। मुझे यह समझ नहीं आता इन लोगों ने देश के लिए किया ही क्या है, न इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। वक्त आने दो, नाम और निशान मिटा दिया जाएगा।

वीडियो सामने आने के बाद VHP, बजरंग दल और संघ के कार्यकर्ता सिविल लाइन थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया। इसके बाग पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 2023, 296, 353(2) और आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

