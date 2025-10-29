RSS पर अभद्र टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार, बोला- वक्त आने दो…नाम और निशान मिटा देंगे

वीडियो सामने आने के बाद VHP, बजरंग दल और संघ के कार्यकर्ता सिविल लाइन थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया। इसके बाग पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 2023, 296, 353(2) और आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।