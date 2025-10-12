धीरेंद्र शास्त्री ने दिवाली पर पटाखों को लेकर दिया बड़ा बयान: कहा- ‘हमें ज्ञान न पेलें, हम बकरीद-ताजिए पर ज्ञान नहीं देते…’

MP News: इंटरनेशनल कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। वह शनिवार को मुंबई स्थित सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। यहां पर धीरेंद्र शास्त्री ने पटाखे फोड़ने पर ज्ञान न देने की बात कही।
पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि दिवाली पर पटाखों को लेकर ज्ञान न पेलें। हम न बकरीद पर ज्ञान देते हैं, न ताजिए पर। इसलिए हमें ज्ञान न पेलें। यह हमारी परंपरा है, और हम इसे निभाएंगे।
पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू त्योहारों पर ही प्रदूषण का मुद्दा उठाया जाता है। अभिनेताओं से सभी धर्मों के पर्वों को समान दृष्टि से देखने और ज्ञान न देने की अपील है। त्योहारों का मकसद खुशी, शांति और आपसी भाईचारे को बढ़ाना होना चाहिए। धर्म चाहे कोई भी हो, सभी को एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए।
बागेश्वर बाबा ने आई लव मुहम्मद को लेकर मची बयानबाजी पर कहा कि अगर कोई 'आई लव मुहम्मद' बोलता है तो वह गलत नहीं है। वैसे ही अगर कोई 'आई लव महादेव' कहता है तो वह भी बुरा नहीं है। हर किसी को अपने धर्म से प्रेम करने का अधिकार है और इसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन सिर तन से जुदा जैसे नारे और विचार न तो हिंदू समाज सहन करेगा और न ही भारत का कानून। अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा।
