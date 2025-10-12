धीरेंद्र शास्त्री ने दिवाली पर पटाखों को लेकर दिया बड़ा बयान: कहा- ‘हमें ज्ञान न पेलें, हम बकरीद-ताजिए पर ज्ञान नहीं देते…’

बागेश्वर बाबा ने आई लव मुहम्मद को लेकर मची बयानबाजी पर कहा कि अगर कोई 'आई लव मुहम्मद' बोलता है तो वह गलत नहीं है। वैसे ही अगर कोई 'आई लव महादेव' कहता है तो वह भी बुरा नहीं है। हर किसी को अपने धर्म से प्रेम करने का अधिकार है और इसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन सिर तन से जुदा जैसे नारे और विचार न तो हिंदू समाज सहन करेगा और न ही भारत का कानून। अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा।