‘पंडित धीरेंद्र शास्त्री भी थे मुसलमान…’ AIMIM नेता शौकत अली ने किया बड़ा दावा

MP News: यूपी के AIMIM के अध्यक्ष शौकत अली ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री पर बड़ा दिया है। उन्होंने कहा कि वो वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं लेकिन, मेरा तो ये मानना है कि अतीत में वो भी मुसलमान थे। धीरेंद्र शास्त्री ने चारों वेदों को भी नहीं पढ़ा है। वह पहले मुझे सनातन का मतलब ही समझा दें।
दरअसल, AIMIM के अध्यक्ष मुरादाबाद में पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। जहां पर उन्होंने पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर निशाना साधते हुए कहा कि बागेश्वर बाबा कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे अगर हम मुस्लिम राष्ट्र कहेंगे तो मुझ पर मुकदमा हो जाएगा।
शौकत अली ने कहा कि हमारे देश का कानून हमें इस बात की इजाजत देता है। कोई हमें नहीं छेड़े और अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। संवैधानिक तरीके से हम उसका जवाब देंगे। वह नकली हिंदू हैं।
आगे धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि दुनिया में अगर कोई पहला व्यक्ति आया तो उसका नाम था आदम (अलैहिस्सलाम), यह हमारा मानना है। मां हव्वा आई थीं, उनके बाद से ही इंसानियत की शुरुआत हुई। मेरा मानना है कि धीरेंद्र शास्त्री का अतीत है, वह मुसलमान थे। वो मुझे सनातन का मतलब समझा दें। सनातन का मायना हिंदू होता है या हिंदू का मायना सनातन होता है, वो मुझे ये बता दें।
शौकत अली ने बागेश्वर बाबा से सवाल किया कि सनातनी कैसे बोलते हैं? सनातन धर्म उसे कहते हैं जो सीधा आसमान से उतरा हुआ धर्म हो। अगर धीरेंद्र शास्त्री को चारों वेदों का ज्ञान है तो उन वेदों में अल्लाह और मोहम्मद साहब का जिक्र है या नहीं?वह ये बता दें। गुरुकुल में जो वेद पढ़ाए जाते हैं और जो बाहर मिलते हैं। उनमें अंतर है, पहले उनकी जानकारी ले लें। उन्हें वेदों की जानकारी नहीं है। एक बार वेद जरूर पढ़ना चाहिए। सरकार ने उन्हें छोड़ा है और आज वे हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे?
आगे शौकत ने कहा कि मैं मुस्लिम राष्ट्र बनाऊंगा तो आप मुझ पर मुकदमा कर देंगे, पर ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र कहेगा तो ये देश के अंदर लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम होगा। ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए।
आगरा में 6 सितंबर को धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम रद्द हो गया था। जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि असली मुस्लिम तो विदेशों में हैं, यहां पर सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। अगर वो अपने पूर्वज खंगालें तो सब सनातनी मिलेंगे। 3000 साल पहले इस पृथ्वी पर यदि कोई रहता था, तो केवल सनातनी रहते थे। जिसका न आदि है और न अंत है।