‘पंडित धीरेंद्र शास्त्री भी थे मुसलमान…’ AIMIM नेता शौकत अली ने किया बड़ा दावा

MP News: यूपी के AIMIM के अध्यक्ष शौकत अली ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री पर बड़ा दिया है। उन्होंने कहा कि वो वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं लेकिन, मेरा तो ये मानना है कि अतीत में वो भी मुसलमान थे। धीरेंद्र शास्त्री ने चारों वेदों को भी नहीं पढ़ा है। वह पहले मुझे सनातन का मतलब ही समझा दें।



दरअसल, AIMIM के अध्यक्ष मुरादाबाद में पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। जहां पर उन्होंने पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर निशाना साधते हुए कहा कि बागेश्वर बाबा कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे अगर हम मुस्लिम राष्ट्र कहेंगे तो मुझ पर मुकदमा हो जाएगा।