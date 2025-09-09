Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

छतरपुर

‘पंडित धीरेंद्र शास्त्री भी थे मुसलमान…’ AIMIM नेता शौकत अली ने किया बड़ा दावा

MP News: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री को लेकर AIMIM नेता शौकत अली ने बड़ा बयान दिया है।

छतरपुर

Himanshu Singh

Sep 09, 2025

pandit dhirendra shastri

MP News: यूपी के AIMIM के अध्यक्ष शौकत अली ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री पर बड़ा दिया है। उन्होंने कहा कि वो वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं लेकिन, मेरा तो ये मानना है कि अतीत में वो भी मुसलमान थे। धीरेंद्र शास्त्री ने चारों वेदों को भी नहीं पढ़ा है। वह पहले मुझे सनातन का मतलब ही समझा दें।

दरअसल, AIMIM के अध्यक्ष मुरादाबाद में पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। जहां पर उन्होंने पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर निशाना साधते हुए कहा कि बागेश्वर बाबा कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे अगर हम मुस्लिम राष्ट्र कहेंगे तो मुझ पर मुकदमा हो जाएगा।

कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं- शौकत अली

शौकत अली ने कहा कि हमारे देश का कानून हमें इस बात की इजाजत देता है। कोई हमें नहीं छेड़े और अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। संवैधानिक तरीके से हम उसका जवाब देंगे। वह नकली हिंदू हैं।

'धीरेंद्र शास्त्री अतीत में मुसलमान थे'

आगे धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि दुनिया में अगर कोई पहला व्यक्ति आया तो उसका नाम था आदम (अलैहिस्सलाम), यह हमारा मानना है। मां हव्वा आई थीं, उनके बाद से ही इंसानियत की शुरुआत हुई। मेरा मानना है कि धीरेंद्र शास्त्री का अतीत है, वह मुसलमान थे। वो मुझे सनातन का मतलब समझा दें। सनातन का मायना हिंदू होता है या हिंदू का मायना सनातन होता है, वो मुझे ये बता दें।

'धीरेंद्र शास्त्री को वेदों की जानकारी नहीं'

शौकत अली ने बागेश्वर बाबा से सवाल किया कि सनातनी कैसे बोलते हैं? सनातन धर्म उसे कहते हैं जो सीधा आसमान से उतरा हुआ धर्म हो। अगर धीरेंद्र शास्त्री को चारों वेदों का ज्ञान है तो उन वेदों में अल्लाह और मोहम्मद साहब का जिक्र है या नहीं?वह ये बता दें। गुरुकुल में जो वेद पढ़ाए जाते हैं और जो बाहर मिलते हैं। उनमें अंतर है, पहले उनकी जानकारी ले लें। उन्हें वेदों की जानकारी नहीं है। एक बार वेद जरूर पढ़ना चाहिए। सरकार ने उन्हें छोड़ा है और आज वे हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे?

'मैं मुस्लिम राष्ट्र बनाऊंगा...'

आगे शौकत ने कहा कि मैं मुस्लिम राष्ट्र बनाऊंगा तो आप मुझ पर मुकदमा कर देंगे, पर ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र कहेगा तो ये देश के अंदर लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम होगा। ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए।

धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान पर शौकत अली दी प्रतिक्रिया

आगरा में 6 सितंबर को धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम रद्द हो गया था। जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि असली मुस्लिम तो विदेशों में हैं, यहां पर सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। अगर वो अपने पूर्वज खंगालें तो सब सनातनी मिलेंगे। 3000 साल पहले इस पृथ्वी पर यदि कोई रहता था, तो केवल सनातनी रहते थे। जिसका न आदि है और न अंत है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Sept 2025 04:13 pm

Published on:

09 Sept 2025 04:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / ‘पंडित धीरेंद्र शास्त्री भी थे मुसलमान…’ AIMIM नेता शौकत अली ने किया बड़ा दावा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.