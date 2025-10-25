Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

एक्शन में पुलिस…नगर परिषद अध्यक्ष के बेटे और जनपद अध्यक्ष के भतीजे समेत 13 को जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ा

MP News: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 13 जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा है।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Himanshu Singh

Oct 25, 2025

chhatarpur news

MP News: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले की बड़ामलहरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 13 जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस ने मौके से 48 हजार 650 रुपए कैश, 8 मोबाइल और ताश की गड्डी सहित करीब 1.50 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है।

जानकारी के अनुसार, थाना प्रभारी निरीक्षक श्रद्धा शुक्ला को रोड पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि सागर-कानपुर हाइवे के समीप कनेरा पुलिया के पास जुआ का खेला जा रहा है। यहां पर कई लोग हार-जीत का दांव लगा रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर दबिश दी और जुआ खेल रहे सभी 13 युवकों को गिरफ्तार कर लिया।

इन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी

पकड़े गए आरोपियों में रविंद्र सिंह बुंदेला पिता छत्रसाल सिंह बुंदेला निवासी वार्ड 8 बड़ामलहरा, मनी अग्रवाल पिता धनीष अग्रवाल निवासी वार्ड 5 बड़ामलहरा, पप्पू साहू पिता रामचरण साहू निवासी वार्ड 10 बड़ामलहरा, अजय सिंह परमार पिता अरविंद सिंह परमार निवासी वार्ड 6 बड़ामलहरा, शिवम राजा पिता गिन्नी राजा निवासी वार्ड 11 बड़ामलहरा, दीपेंद्र सिंह पिता भगवत सिंह परमार निवासी वार्ड 11 बड़ामलहरा, शिवाजी सिंह पिता शंकर प्रताप सिंह निवासी ओमनगर कॉलोनी बड़ामलहरा, अनुज राजा पिता हिंद प्रताप सिंह बुंदेला निवासी वार्ड 10 बड़ा मलहरा, अनमोल सिंह परमार पिता अवीर सिंह परमार (जनपद अध्यक्ष का भतीजा)निवासी वार्ड 11 बड़ामलहरा, सौरभ प्रताप सिंह पिता सुरेंद्र सिंह निवासी वार्ड 10 बड़ामलहरा, अरमान बुंदेला पिता अमर प्रताप बुंदेला निवासी वार्ड 10 बड़ा मलहरा, देशराज सिंह परमार पिता बाबू राजा परमार निवासी गौरा बड़ा मलहरा और रोहित बुंदेला पिता आनंद सिंह बुंदेला(नगर परिषद अध्यक्ष का बेटा ) निवासी वार्ड 12 बड़ामलहरा शामिल हैं।

इन सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने पब्लिक गैंबलिंग एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, पकड़े गए सभी जुआरी स्थानीय स्तर पर लंबे समय से इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

25 Oct 2025 02:16 pm

Published on:

25 Oct 2025 02:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / एक्शन में पुलिस…नगर परिषद अध्यक्ष के बेटे और जनपद अध्यक्ष के भतीजे समेत 13 को जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ा

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एक्शन में कलेक्टर साहब! काम में लापरवाही बरतने पर थमाया दो बीएमओ को नोटिस

छतरपुर

छतरपुर का वुडन फर्नीचर क्लस्टर: जमीन मिली, लेकिन योजना छह साल से अटकी, 1200 युवाओं के रोजगार के सपने अधर में

jila udhyog avam byapar kendra
छतरपुर

रविवार से खजुराहो से दिल्ली और वनारस की विमान सेवा होगी शुरू

khajuraho airport
छतरपुर

एमपी में धार्मिक स्थल में घुसकर ग्रंथ जलाए, इलाके में भारी पुलिसबल तैनात, 6 पर केस दर्ज 2 यूपी से गिरफ्तार

MP News
छतरपुर

भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में छतरपुर से अर्चना और नंदिता को जगह, क्षेत्र में राजनीतिक संतुलन की रणनीति

archana singh
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.