एक्शन में पुलिस…नगर परिषद अध्यक्ष के बेटे और जनपद अध्यक्ष के भतीजे समेत 13 को जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ा

पकड़े गए आरोपियों में रविंद्र सिंह बुंदेला पिता छत्रसाल सिंह बुंदेला निवासी वार्ड 8 बड़ामलहरा, मनी अग्रवाल पिता धनीष अग्रवाल निवासी वार्ड 5 बड़ामलहरा, पप्पू साहू पिता रामचरण साहू निवासी वार्ड 10 बड़ामलहरा, अजय सिंह परमार पिता अरविंद सिंह परमार निवासी वार्ड 6 बड़ामलहरा, शिवम राजा पिता गिन्नी राजा निवासी वार्ड 11 बड़ामलहरा, दीपेंद्र सिंह पिता भगवत सिंह परमार निवासी वार्ड 11 बड़ामलहरा, शिवाजी सिंह पिता शंकर प्रताप सिंह निवासी ओमनगर कॉलोनी बड़ामलहरा, अनुज राजा पिता हिंद प्रताप सिंह बुंदेला निवासी वार्ड 10 बड़ा मलहरा, अनमोल सिंह परमार पिता अवीर सिंह परमार (जनपद अध्यक्ष का भतीजा)निवासी वार्ड 11 बड़ामलहरा, सौरभ प्रताप सिंह पिता सुरेंद्र सिंह निवासी वार्ड 10 बड़ामलहरा, अरमान बुंदेला पिता अमर प्रताप बुंदेला निवासी वार्ड 10 बड़ा मलहरा, देशराज सिंह परमार पिता बाबू राजा परमार निवासी गौरा बड़ा मलहरा और रोहित बुंदेला पिता आनंद सिंह बुंदेला(नगर परिषद अध्यक्ष का बेटा ) निवासी वार्ड 12 बड़ामलहरा शामिल हैं।