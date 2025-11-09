एमपी में टीचर ने बच्चे को ऐसा पीटा…कि कंधे की हड्डी टूटी

MP News: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में छात्र के साथ बर्बरता हुई। जहां निजी स्कूल में टीचर की पिटाई से 7वीं के छात्र की कंधे की हड्डी टूट गई। बताया जा रहा है कि छात्र ने क्लास में किसी दूसरे विषय की कॉपी निकाल ली थी। जिसके कारण शिक्षक नाराज हो गए और दाहिना हाथ मरोड़ दिया।



पूरा मामला 6 नवंबर को सटई रोड स्थित डिमांड पब्लिक स्कूल का है। शिक्षक ने पिटाई के बाद बच्चे को 1 घंटे तक क्लास से बाहर भी नहीं निकलने दिया। जब दो दिनों तक दर्द कम नहीं हुआ तो परिजन कृष्णा को निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां पर डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को फ्रैक्चर है। जिसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए जबलपुर ले गए।



इधर, बच्चे के परिजनों ने कहा कि स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। उसे फुटेज निकलवाकर थाने में पिटाई करने वाले शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे।