Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

एमपी में टीचर ने बच्चे को ऐसा पीटा…कि कंधे की हड्डी टूटी

MP News: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में निजी स्कूल के टीचर की पिटाई से छात्र के कंधी की हड्डी टूट गई।

less than 1 minute read
Google source verification

छतरपुर

image

Himanshu Singh

Nov 09, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में छात्र के साथ बर्बरता हुई। जहां निजी स्कूल में टीचर की पिटाई से 7वीं के छात्र की कंधे की हड्डी टूट गई। बताया जा रहा है कि छात्र ने क्लास में किसी दूसरे विषय की कॉपी निकाल ली थी। जिसके कारण शिक्षक नाराज हो गए और दाहिना हाथ मरोड़ दिया।

पूरा मामला 6 नवंबर को सटई रोड स्थित डिमांड पब्लिक स्कूल का है। शिक्षक ने पिटाई के बाद बच्चे को 1 घंटे तक क्लास से बाहर भी नहीं निकलने दिया। जब दो दिनों तक दर्द कम नहीं हुआ तो परिजन कृष्णा को निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां पर डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को फ्रैक्चर है। जिसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए जबलपुर ले गए।

इधर, बच्चे के परिजनों ने कहा कि स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। उसे फुटेज निकलवाकर थाने में पिटाई करने वाले शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Nov 2025 03:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / एमपी में टीचर ने बच्चे को ऐसा पीटा…कि कंधे की हड्डी टूटी

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सिर्फ नाम की कार्रवाई! बिजली कटने के बाद भी चल रही जहरीली शराब फैक्ट्री, प्रशासन बना मौन दर्शक

naugaon liquor factory pollution electricity cuts mpcb ngt mp news
छतरपुर

छतरपुर की क्रांति पहुंची गृहग्राम,खजुराहो एयरपोर्ट से घुवारा तक जगह-जगह हुआ भव्य स्वागत

kranti gaud
समाचार

सात साल बाद भी नहीं मिला उड़द का भुगतान, इसलिए भावांतर पर भरोसा नहीं जता रहे किसान, जो आ रहे वे गिरदावरी में उलझे

mandi
छतरपुर

मुड़वारा में फार्महाउस पर बनाई जा रही 240 बोरी नकली खाद पकड़ाई, चार पर एफआईआर

fake dap
छतरपुर

सर्दियों में बच्चों व बुजुर्गों को निमोनिया का खतरा ज्यादा, मेडिसिन विशेषज्ञ बोले- इलाज में देरी हो जाती है खतरनाक

dr shrad mishra
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.