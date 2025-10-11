एमपी में गांव वाले मोबाइल की रोशनी को समझ बैठे ड्रोन, युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा

MP News: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के मातगुवां से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां एक गांव में ड्रोन उड़ाने के डर को लेकर ग्रामीणों ने एक युवक को बंधक बनाकर पीट दिया। इसके बाद पीड़ित युवक को कुछ देर बाद पुलिस ने थाने लेकर गई, लेकिन अभी तक उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई है।



दरअसल, पीड़ित फूल सिंह प्रजापति पुणे में मजदूरी का काम करते है। वह अपनी बहन चंदा और बड़ी बहन कुसुम के घर करवा चौथ के अवसर पर आए थे। रात में गांव के पास शौच के निकले थे। तभी जमीन पर फोन की टॉर्च जलाकर आसमान की ओर कर दिया। जिससे आसमान में ड्रोन जैसा दिखाई दिया। तो करीब 50 ग्रामीणों ने एकत्रित होकर युवक की पिटाई कर दी।



फूल सिंह ने बताया कि वह केवल बहनों के घर करवा चौथ की पूजा के लिए आए थे और गांव के पास गए थे। इसके बावजूद ग्रामीणों ने उन्हें पीटा।