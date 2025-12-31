31 दिसंबर 2025,

छतरपुर

चिराग गहना पर जीएसटी की सर्च एंड सीजर कार्रवाई, दस्तावेज व स्टॉक जब्ती की प्रक्रिया जारी

स्टेट टैक्स ऑफिसर, एंटी एवीजन ब्यूरो सतना सोमेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम द्वारा प्रतिष्ठान में मौजूद दस्तावेजों की तलाशी ली जा रही है तथा स्टॉक का भौतिक सत्यापन कर आवश्यक अभिलेख जब्त किए जा रहे हैं।

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Dec 31, 2025

gst team

सर्च एंड सीज की कार्रवाई करती टीम

मंगलवार शाम करीब 5:45 बजे छतरपुर स्थित चिराग गहना प्रोपराइटर मनीष गुप्ता की फर्म पर जीएसटी विभाग ने सर्च एंड सीजर की कार्रवाई की। रिकॉर्ड में जीएसटी की संभावित हेराफेरी की आशंका के चलते यह कदम उठाया गया है।

स्टेट टैक्स ऑफिसर, एंटी एवीजन ब्यूरो सतना सोमेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम द्वारा प्रतिष्ठान में मौजूद दस्तावेजों की तलाशी ली जा रही है तथा स्टॉक का भौतिक सत्यापन कर आवश्यक अभिलेख जब्त किए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई जीएसटी अधिनियम की धारा 57(2) के तहत की गई है।

धारा 57(2) के तहत कार्रवाई

स्टेट टैक्स ऑफिसर श्रीवास्तव ने बताया कि फिलहाल जांच प्रारंभिक स्तर पर है। दस्तावेजों की जांच और स्टॉक मिलान पूरा होने के बाद ही आगे की वैधानिक कार्रवाई और निष्कर्ष तय किए जाएंगे। गौरतलब है कि चिराग ग्रुप के दो प्रतिष्ठान है, चिराग ज्वेलर्स नौगांव और चिराग गहना छतरपुर। जीएसटी की एंटी एवीजन ब्यूरों की कार्रवाई छतरपुर के प्रतिष्ठान चिराह गहना पर हो रही है।

राजश्री गुटखा कारोबारी ने 16 लाख रुपये किए सरेंडर

जीएसटी एंटी एवीजन ब्यूरों सतना टीम की जांच के दौरान राजश्री गुटखा कारोबारी कृष्ण कुमार अग्रवाल की फर्म से कर अनियमितताएं सामने आई हैं। सहायक आयुक्त जीएसटी एंटी एवीजन सतना नवीन दुबे ने बताया कि जांच के बाद कारोबारी द्वारा कुल 16 लाख रुपये जमा कराए गए हैं। इसमें 14 लाख रुपये टैक्स राशि और 2 लाख रुपये पेनल्टी के रूप में शामिल हैं।

जीएसटी टीम ने फर्म से संबंधित सभी दस्तावेज जब्त कर लिए हैं, जिनका विस्तृत परीक्षण किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार कारोबारी से इस मामले में जवाब भी लिया जाएगा। दस्तावेजों की जांच और स्पष्टीकरण के बाद कर चोरी को लेकर अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

