चिराग गहना पर जीएसटी की सर्च एंड सीजर कार्रवाई, दस्तावेज व स्टॉक जब्ती की प्रक्रिया जारी

स्टेट टैक्स ऑफिसर श्रीवास्तव ने बताया कि फिलहाल जांच प्रारंभिक स्तर पर है। दस्तावेजों की जांच और स्टॉक मिलान पूरा होने के बाद ही आगे की वैधानिक कार्रवाई और निष्कर्ष तय किए जाएंगे। गौरतलब है कि चिराग ग्रुप के दो प्रतिष्ठान है, चिराग ज्वेलर्स नौगांव और चिराग गहना छतरपुर। जीएसटी की एंटी एवीजन ब्यूरों की कार्रवाई छतरपुर के प्रतिष्ठान चिराह गहना पर हो रही है।