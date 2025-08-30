मदद की दरकार: ताम्र-शिल्प की ढलती चमक, बुंदेलखंड से लुप्त होती तांबा-पीतल उद्योग की पहचान

करीब दो दशक पहले छतरपुर में बने बर्तन केवल बुंदेलखंड ही नहीं, बल्कि ग्वालियर, झांसी, मऊरानीपुर और देश के अन्य हिस्सों तक जाते थे। कारीगरों की प्रतिष्ठा इतनी थी कि दूसरे राज्यों के शिल्पी भी छतरपुर आकर काम किया करते थे। परंतु धातुओं के दामों में उछाल, टैक्स का बढ़ता बोझ और आधुनिकता की चकाचौंध ने इस कला को बाजार से बाहर कर दिया।