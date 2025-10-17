छतरपुर में एनजीटी के आदेशों की उड़ रही धज्जियां, खुले में जल रहा कचरा, धुएं में घुलती सेहत

दीपावली पर्व के लिए घर-घर में सफाई अभियान चल रहा है। जिससे शहर में रोजाना निकलने वाले 50 टन कचरे की तुलना में इन दिनों 70 टन तक कचरा निकल रहा है। जिसे नगरपालिका कलेक्ट करके कचरा प्रसंस्करण केंद्र ले जाकर डिस्पोज कर रही है। लेकिन इसके अलावा भी नगरपालिका के कचरा वाहन से ट्रांसपोर्ट होने वाले कचरा के अतिरिक्त सफाई से निकलने वाले कचरे को लोग जला रहे हैं। शहर की सडक़ों और मोहल्लों में हर रोज कचरे के ढेरों से उठता धुआं अब आम दृश्य बन चुका है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध के आदेश को नगरपालिका और नागरिक दोनों ही नजरअंदाज कर रहे हैं। स्थानीय लोग जलते कचरे की दुर्गंध और धुएं के बीच जीने को मजबूर हैं।