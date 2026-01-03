न हाई बीम, न तेज रफ्तार… कोहरे में सुरक्षित ड्राइविंग का रास्ता बताया छतरपुर पुलिस ने, जारी किए 17 ज़रूरी सुरक्षा नियम

जिले में लगातार बढ़ रहे घने कोहरे और उससे जुड़ी सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए छतरपुर पुलिस ने आमजन और वाहन चालकों के लिए विस्तृत सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निर्देश पर जारी इस एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि कोहरे के दौरान की गई छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे में बदल सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कोहरे में वाहन चलाने के लिए 17 जरूरी सुरक्षा नियम तय किए हैं और नागरिकों से इनका सख्ती से पालन करने की अपील की है।